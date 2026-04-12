İran'dan ABD ile Müzakere Vurgusu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile İran arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yürütülen müzakereler hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. ABD tarafının "aşırı" taleplerine dikkat çeken Pezeşkiyan, "Eğer ABD yönetimi dayatmacı tutumundan vazgeçer ve İran halkının haklarına saygı gösterirse, anlaşmaya ulaşmak için mutlaka yollar bulunacaktır" ifadelerini kullandı.

İran müzakere heyetine de teşekkür eden Pezeşkiyan, "Müzakere heyeti üyelerine, özellikle de kardeşim Galibaf'a kolaylıklar diliyorum" dedi. - TAHRAN