İran'dan ABD Yaptırımlarına Tepki - Son Dakika
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İran'dan ABD Yaptırımlarına Tepki

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İran, ABD'nin ekonomik yaptırımlarını uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendiriyor.

İran Dışişleri Bakanlığı, tüm ülkelerin ABD'nin tek taraflarını yaptırımlarını uygulamaktan kaçınmakla yükümlü" olduğunu ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığından ABD'nin İran'a karşı başlattığı ekonomik savaşa ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "ABD hükümeti, İran'a yönelik düşmanca ve hukuka aykırı politikalarını sürdürerek, 28 Ağustos Pazartesi günü İran'a karşı, 'Ekonomik İzolasyon Operasyonu' adı altında yeni bir ekonomik terörizm dalgası başlattı. Bu uygulama, İran'a ve dünyaya yönelik ABD devlet terörizminin devamı niteliğindedir. ABD'nin İran'a ilişkin müdahaleci ve uluslararası hukuku ihlal eden politikalarını izlemeye zorlamak için doların gücünü bir araç olarak kötüye kullanması, ulusal egemenliğin ve tüm BM üye devletlerinin kendi geleceğini tayin etme hakkının ihlalidir. ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları ve bunların sonuçları, Birleşmiş Milletler Şartı'nın açıkça ihlalidir. Bu yaptırımlar, 'devletlerin iç işlerine müdahale etmeme' ve 'ülkelerin egemen eşitliği"'ilkelerine aykırıdır" ifadeleri kullanıldı.

"Bu uluslararası hukuk ihlalleri karşısında sessiz kalmayın" çağrısı

Açıklamada, "İran'a karşı yürütülen ekonomik savaşın devam edeceğinin ilan edilmesi, ABD ve Siyonist rejimin yaklaşık 1 buçuk yıldır İran'a karşı yürüttüğü savaşın ve İran'ın barış ile bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit eden saldırılara maruz bırakılmasının devamı anlamına gelmektedir. Bu eylemler, uluslararası hukukun açık ihlalidir. Birleşmiş Milletler ve üye devletlerinin bu açık uluslararası hukuk ihlalleri karşısında sessiz kalması kabul edilemez" denildi.

"Ekonomik Savaş Operasyonu, uluslararası bir suç ve insanlığa karşı suçtur"

Ekonomik Savaş Operasyonunun İran halkına ekonomik sıkıntı ve acı çektirmek, İran vatandaşlarını temel insani haklarından mahrum bırakmak amacıyla tasarlanmış kasıtlı bir eylem olduğu belirtilen açıklamada, "Bu nedenle uluslararası bir suç ve insanlığa karşı suç olarak değerlendirilmektedir. Bu politika, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde ve insan haklarına ilişkin antlaşmalarda yer alan temel insan hakları kurallarını açıkça ihlal etmektedir, ayrıca Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi'nin 2. maddesine aykırıdır" ifadelerine yer verildi.

"Tüm ülkeler bu tür yaptırımları uygulamaktan kaçınmakla yükümlüdür"

Açıklamada, "ABD'nin İran'a yönelik ekonomik yaptırımları, tamamen hukuka aykırı ve Birleşmiş Milletler Şartı, uluslararası hukuk ve insan haklarını ihlal eden tedbirlerdir. Bu nedenle, tüm ülkeler bu tür yaptırımları uygulamaktan kaçınmakla yükümlüdür. ABD'nin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlarının uygulanmasına katılmak, bağımsız devletlere hukuk dışı bir devletin iradesini dayatmak ve onların meşru ekonomik ve ticari ilişkilerini bozmak anlamına gelir. Bu, Birleşmiş Milletler Şartı'nın en önemli ilkesi olan 'ülkelerin egemen eşitliğine saygı' ilkesinin ihlal edilmesine katılmak demektir" denildi.

Açıklamada, "İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin ekonomik terörizmini kınarken, İran milletinin vatanı askeri-ekonomik saldırganlığa ve Amerikan-Siyonist ortak savaşına karşı savunmak için tüm imkanlarını kullanma kararlılığını vurgulamaktadır Hiç şüphe yok ki birleşik ve kenetlenmiş İran milleti, büyük medeniyet mirasına, ilham verici dini ve milli öğretilerine dayanarak ve son birkaç on yılın büyük deneyimlerinden yararlanarak düşmanların kötülüğünü püskürtecek ve vatanımızın gücünü ve otoritesini her geçen gün artıracaktır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Ekonomi, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran'dan ABD Yaptırımlarına Tepki - Son Dakika

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