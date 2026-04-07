İran'dan ABD'ye Enerji Tehdidi
İran'dan ABD'ye Enerji Tehdidi

07.04.2026 20:15
İranlı kaynak, ABD'nin enerji tesislerini hedef alması halinde bölgenin karanlığa gömüleceğini belirtti.

İngiliz basınına konuşan İranlı bir kaynak, ABD'nin İran'daki enerji tesislerini hedef alması halinde bölge ve Suudi Arabistan'ın tamamen karanlığa gömüleceği uyarısında bulunarak, "Eğer durum kontrolden çıkarsa, İran'ın müttefikleri Babülmendep Boğazı'nı da kapatacaktır" ifadelerini kullandı.

ABD ile İran arasında son dönemde artan gerilim ve karşılıklı tehditler sürerken, adı açıklanmayan İranlı bir kaynak, İngiliz basınına önemli açıklamalarda bulundu. İranlı kaynak, İran ile ABD arasında Pakistan aracılığıyla mesaj alışverişinin sürdüğünü ancak Washington'un "baskı altında teslimiyet" talebinden vazgeçmediği sürece Tahran'ın herhangi bir esneklik göstermeyeceğini belirtti.

Kaynak, Katar'ın İran'ın mesajlarını ABD'ye ve bölge ülkelerine ilettiğini ifade ederek, ABD'nin İran'daki enerji tesislerini hedef alması halinde "İran'ın misilleme saldırılarıyla tüm bölge ve Suudi Arabistan'ın tamamen karanlığa gömüleceğini" söyledi.

Ayrıca gerilimin tırmanması durumunda bölgesel sonuçların daha da ağırlaşabileceği uyarısında bulunan kaynak, "Eğer durum kontrolden çıkarsa, İran'ın müttefikleri Babülmendep Boğazı'nı da kapatacaktır" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

