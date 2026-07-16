İran'dan ABD'ye Hürmüz Boğazı Uyarısı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, "Hiçbir şekilde yabancı ve bölge dışı bir ülke olan ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahale etmesine izin vermeyeceğimizi tekrarlıyorum. Bu, İran'ın aşılması mümkün olmayan kırmızı çizgisidir" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD'nin son saldırıları ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Sözcü Zülfikari, "Suç örgütleri bölgede isyan ve güvensizlik oluşturmaya devam ediyor. Öncelikle hiçbir şartta ve hiçbir şekilde yabancı ve bölge dışı bir ülke olan ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahale etmesine izin vermeyeceğimiz tekrarlıyorum. Bu, İran'ın aşılması mümkün olmayan kırmızı çizgisidir" ifadelerini kullandı.

Zülfikari, "Eğer ABD Başkanı'nın İran'ın altyapısını hedef alacağına dair son tehditleri gerçekleşirse bölgedeki tüm altyapı İran'ın güçlü silahlı kuvvetlerinin darbeleri altında ezilecek, hiçbir iz kalmayacak ve sanki hiç var olmamış gibi olacaktır" dedi. - TAHRAN