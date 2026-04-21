İran'dan ABD'ye Sert Tepki

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "İran limanlarını abluka altına almak bir savaş eylemidir ve dolayısıyla ateşkesin ihlali anlamına gelir" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda devam eden ablukasına ilişkin açıklamada bulundu. Arakçi, "İran limanlarını abluka altına almak bir savaş eylemidir ve dolayısıyla ateşkesin ihlali anlamına gelir. Ticari bir gemiye saldırmak ve mürettebatını rehin almak ise daha da ciddi bir ihlaldir. İran, kısıtlamaları nasıl etkisiz hale getireceğini, çıkarlarını nasıl savunacağını ve zorbalığa nasıl direneceğini iyi bilir" dedi. - TAHRAN