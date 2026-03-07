İran'dan BM'ye Sert Yanıt: Saldırı Yasadışı! - Son Dakika
İran'dan BM'ye Sert Yanıt: Saldırı Yasadışı!

07.03.2026 08:38
İran, Guterres'in çatışma çağrısını reddederek, saldırıların yasadışı olduğunu vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesinde yaşananların bir "çatışma" değil, iki nükleer silahlı rejimin İran'a karşı başlattığı "nedensiz bir saldırı eylemi" olduğunu vurgulayarak, "Birleşmiş Milletler, İran'a karşı yürütülen bu yasadışı savaş konusunda açık sözlü olmalı ve yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmelidir" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi'den, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çatışmaları durdurma ve diplomasiye dönme çağrısına tepki geldi. Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Guterres'e seslenerek, "Sayın Genel Sekreter; açık konuşalım: Bu bir 'çatışma' değil, iki nükleer silahlı rejimin İran'a karşı başlattığı 'nedensiz bir saldırı eylemi'. ABD ve İsrail, geçtiğimiz 9 ay içinde İran'a ikinci kez saldırırken, biz 'ciddi diplomatik müzakereler' yürütüyorduk" hatırlatmasında bulundu.

Guterres'e okul katliamını hatırlattı

Guterres'e "Küresel ekonomiye yönelik ciddi risk" konusunda endişe duyduğu yönündeki ifadelerini hatırlatan Bekayi, "Peki ya Minab şehrinde katledilen 175 küçük melek de dahil masum siviller ve Amerika ile İsrail'in son 7 gündeki suç eylemleri sırasında İran genelinde öldürülen ve sakat bırakılan daha birçok kişi ne olacak?" diye sordu. BM'nin İran'a yönelik saldırıları durdurma konusundaki sorumluluğuna işaret eden Bekayi, "Birleşmiş Milletler, İran'a karşı yürütülen bu yasadışı savaş konusunda açık sözlü olmalı ve yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmelidir" dedi.

Guterres çatışmaları durdurma çağrısı yapmıştı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, sosyal medya hesabından ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan gerginlik hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Guterres, "Ortadoğu'da ve ötesinde gerçekleşen tüm yasadışı saldırılar, en savunmasız kesimler başta olmak üzere bölge genelindeki sivillere büyük acı ve zararlar veriyor ve küresel ekonomi için ciddi bir risk oluşturuyor" değerlendirmesinde bulunmuştu. Durumun tamamen kontrolden çıkabileceği uyarısı yapan Guterres, "Çatışmaları durdurmanın ve ciddi diplomatik müzakerelere başlamanın zamanı geldi. Riskler bundan daha yüksek olamazdı" demişti. - TAHRAN

