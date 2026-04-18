İran'dan Hürmüz Boğazı Açıklaması
İran'dan Hürmüz Boğazı Açıklaması

18.04.2026 21:37
İran, deniz ablukası ve gemi trafiği engellemelerini ateşkes ihlali olarak değerlendirecek.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, "Düşman, gemi trafiğini aksatma ve deniz ablukası gibi yöntemler uygulamaya devam ettiği sürece, İran bunu ateşkes ihlali olarak değerlendirecek ve Hürmüz Boğazı'nın şartlı ve sınırlı şekilde açılmasını engelleyecektir" denildi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, ABD ile yürütülen müzakereler, ateşkes süreci ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin son duruma dair yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, ABD'nin savaşın 10'uncu gününden itibaren ateşkes ve müzakere talebinde bulunduğu, savaşın 40'ıncı gününde ise İran'ın 10 maddelik planının müzakere çerçevesi olarak kabul edilmesi üzerine Pakistan'ın arabuluculuğunda İslamabad'da görüşmelere başlandığı belirtildi. Müzakerelerin 21 saat kesintisiz sürdüğü ancak ABD tarafının süreç içinde yeni ve "aşırı talepler" ileri sürdüğü ifade edilen açıklamada, "İran heyeti, halkın taleplerini kararlılıkla savunmuş, hiçbir şekilde geri adım atılmayacağı karşı tarafa açıkça gösterilmiştir. Bu nedenle görüşmeler somut bir sonuç olmadan sona ermiş, müzakerelerin devamı ise daha sonraki bir zamana bırakılmıştır" denildi.

"Geri adım atılmayacak"

Son günlerde Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir'in Tahran ziyaretiyle birlikte ABD tarafından yeni önerilerin iletildiği aktarılan açıklamada, "İran, bu önerileri değerlendirmekte ve henüz bir yanıt vermemiştir. Halkın desteği, sarsılmaz irade ve sahadaki askeri güçten aldığı destekle siyasi mücadele sürecine giren müzakere heyeti, bu savaşta elde edilen kazanımları pekiştirmek amacıyla hiçbir şekilde taviz vermeyecek, geri adım atmayacak, İran milletinin çıkarlarını ve bağımsızlık ile onur uğruna dökülen kanları kararlılıkla savunacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Ateşkes ve Hürmüz Boğazı vurgusu

Açıklamada, geçici ateşkesin ön şartlarından birinin tüm cephelerde, özellikle Lübnan'da ateşin durdurulması olduğu belirtilerek, "Ancak Siyonist rejim, Lübnan ve Hizbullah'a yönelik saldırılarla ateşkesi başından itibaren ihlal etmiştir. İran'ın ısrarı sonucu söz konusu rejim Lübnan'da ateşkesi kabul etmek zorunda kalmış ve düşmanın tüm cephelerde ateşkese uyması şartıyla Hürmüz Boğazı'nın ateşkes süresince geçici olarak yalnızca ticari gemilere açılması, askeri gemiler ile düşman ülkelere ait sivil gemilerin geçişine izin verilmemesi, ayrıca geçişlerin Silahlı Kuvvetlerin kontrolü ve izniyle, İran'ın belirlediği güzergahlardan yapılması kararlaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

"Abluka ateşkes ihlali sayılacak"

Açıklamada, ABD'nin bölgedeki askeri üslerinin büyük ölçüde Hürmüz üzerinden desteklendiği savunularak, "Bu durum İran ve bölge güvenliği açısından tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle İran, savaş tamamen sona erene ve kalıcı barış sağlanana kadar boğazdaki geçişleri denetlemeye kararlıdır. Bu kapsamda gemilerden detaylı bilgi alınacak, belirlenen kurallar çerçevesinde geçiş izni verilecek, güvenlik, emniyet ve çevre koruma hizmetleri karşılığında ücret tahsil edilecek ve geçişler yalnızca belirlenen güzergahlardan yapılacaktır. Ayrıca düşman, gemi trafiğini aksatma ve deniz ablukası gibi yöntemler uygulamaya devam ettiği sürece, İran bunu ateşkes ihlali olarak değerlendirecek ve Hürmüz Boğazı'nın şartlı ve sınırlı şekilde açılmasını engelleyecektir" denildi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Hürmüz Boğazı, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ekonomi, İran, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
