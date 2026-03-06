İran'dan IKBY'ye Sert Uyarı - Son Dakika
İran'dan IKBY'ye Sert Uyarı

06.03.2026 19:59
İran, ABD ve İsrail'in faaliyetlerine karşı IKBY'yi uyararak sert müdahale tehdidinde bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD ve İsrail'in İran'a karşı faaliyet yürüttüğü noktaların hedef alınacağını bildirirken, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkililerini sınır hattında düşman güçlerin konuşlandırılmasına yönelik herhangi bir adım atılması halinde sert karşılık verileceği konusunda uyardı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırıları ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde İran'a karşı konuşlandırılabilecek unsurlara ilişkin bir açıklama yayımladı. Karargah, İran Silahlı Kuvvetleri'nin ülke sınırları boyunca tam istihbarat hakimiyetine sahip olduğunu ve tüm hareketlilikleri yakından takip ettiğini bildirdi. Açıklamada, "Bölge ülkelerinin ulusal egemenliğine saygı duyduğumuzu vurguluyoruz ancak ABD ve Siyonist rejimin İran'a karşı faaliyet yürüttüğü veya askeri eylem gerçekleştirdiği her yer şiddetle hedef alınacaktır" denildi.

Açıklamada ayrıca, "IKBY yetkililerini, İran sınır hattında düşman güçlerin konuşlandırılmasına yönelik herhangi bir adım atılması veya iş birliği yapılması durumunda İran Silahlı Kuvvetleri'nin sert müdahalesiyle karşılık verileceği konusunda uyarıyoruz" ifadeleri kullanıldı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

SON DAKİKA: İran'dan IKBY'ye Sert Uyarı - Son Dakika
