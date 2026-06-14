İran'dan İsrail'e Savaş Yıldönümü Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan İsrail'e Savaş Yıldönümü Mesajı

14.06.2026 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran halkının direnişi sayesinde İsrail'in hedeflerine ulaşamadığını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, geçtiğimiz yıl İsrail tarafından başlatılan 12 günlük savaşın yıldönümünde yaptığı açıklamada, İran halkının birlik ve direnişi sayesinde İsrail'in stratejik hedeflerine ulaşamadığını ve ateşkesin bu nedenle kabul edildiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, geçtiğimiz yıl İsrail tarafından başlatılan 12 günlük savaşın yıldönümünde açıklama yaptı. Pezeşkiyan, İran halkının "birlik ve dayanıklılığını" övdü. Resmi IRNA haber ajansının aktardığı mesaja göre İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, çatışmayı "ulusal dayanışmanın bir sembolü" olarak nitelendirerek, savaş sırasında hayatını kaybedenleri andı. İranlı lider, İsrail hükümetinin üst düzey askeri isimlere ve stratejik tesislere yönelik saldırıların İran halkını zayıflatacağı ve ülkeyi istikrarsızlaştıracağı yönünde yanlış hesap yaptığını söyledi. Pezeşkiyan, "İran halkının gösterdiği birlik ve direniş, merhum lider Ali Hamaney ile birlikte silahlı kuvvetlerin hazırlığı sayesinde İsrail'in hedeflerine ulaşmasını engelledi ve sonunda ateşkesi kabul etmek zorunda bıraktı" dedi.

Savaş, geçtiğimiz yıl 13 Haziran'da İsrail'in İran'a sürpriz bir saldırı düzenlemesiyle başlamış, saldırılarda üst düzey askeri liderler, nükleer bilim insanları, siyasetçiler ve siviller hayatını kaybetmişti. ABD ise daha sonra İran'ın Fordow, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine yönelik saldırılarla çatışmaya dahil olmuştu. Çatışma 24 Haziran'da sona ermişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran'dan İsrail'e Savaş Yıldönümü Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahreden son Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu Kahreden son! Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı
A Milli Takım’ın rakiplerinden ABD, Paraguay’a gol oldu yağdı A Milli Takım'ın rakiplerinden ABD, Paraguay'a gol oldu yağdı
24 yıllık hasret bitiyor: Montella’dan Avustralya maçı öncesi heyecanlı mesajlar 24 yıllık hasret bitiyor: Montella'dan Avustralya maçı öncesi heyecanlı mesajlar
A Milli Takım’ın rakibinden gözdağı Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor A Milli Takım'ın rakibinden gözdağı! Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor
Dünya Kupası’nda geceye damga vuran golü ABD’nin yıldızı attı Dünya Kupası'nda geceye damga vuran golü ABD'nin yıldızı attı

12:12
NATO Zirvesi öncesi İstanbul’da kritik uyarı: Trump Türkiye’den Körfez’de mayın temizliği isteyebilir
NATO Zirvesi öncesi İstanbul'da kritik uyarı: Trump Türkiye'den Körfez'de mayın temizliği isteyebilir
11:28
Dünya Kupası’nda yeni hesap: Milli Takım gruptan nasıl çıkar
Dünya Kupası'nda yeni hesap: Milli Takım gruptan nasıl çıkar?
11:23
TBMM önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis müdahalesi
TBMM önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis müdahalesi
11:06
Saldırgan köpek kadının kolunu kopardı
Saldırgan köpek kadının kolunu kopardı
10:55
Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı 4 kişi hayatını kaybetti
Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti
10:50
Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic: Daha fazla gol atabilirdik
Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic: Daha fazla gol atabilirdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 12:33:31. #7.13#
SON DAKİKA: İran'dan İsrail'e Savaş Yıldönümü Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.