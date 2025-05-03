İran'dan İsrail'in Suriye Saldırılarına Tepki - Son Dakika
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Politika

İran'dan İsrail'in Suriye Saldırılarına Tepki

İran\'dan İsrail\'in Suriye Saldırılarına Tepki

İran, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını kınayarak, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

03.05.2025 17:44
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Suriye'ye yönelik düzenlediği askeri saldırılara tepki göstererek, "Bu saldırıların temel amacı Suriye'nin savunma, ekonomik ve altyapı kapasitelerini yok etmektir. İsrail rejimi, kötü niyetli hedeflerini Suriye ve genel olarak bölgede ilerletmeye çalışmaktadır" dedi.

İran, İsrail'in Suriye'nin farklı bölgelerine yönelik gerçekleştirdiği askeri saldırıları kınadı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi yaptığı açıklamada, özellikle Şam, Lazkiye, Hama, Kuneytire ve Dera şehirlerine yönelik bombardımanlarda, Suriye'nin hem askeri hem de sivil altyapıları ile savunma kapasitelerinin sistematik olarak hedef alındığını belirtti.

İsrail'in saldırgan tutumunun giderek arttığına dikkat çeken Bekayi, İsrail'in halen Suriye topraklarının bir kısmını işgal altında tuttuğunu ifade ederek, "Bu saldırıların temel amacı Suriye'nin savunma, ekonomik ve altyapı kapasitelerini yok etmektir. İsrail rejimi, kötü niyetli hedeflerini Suriye ve genel olarak bölgede ilerletmeye çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Uluslararası toplum, özellikle bölge ülkeleri, İsrail'in saldırılarına karşı acil ve etkili adımlar atmalıdır"

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğinin korunması gerektiğini belirten Bekayi, Suriye'nin bağımsız bir ülke olarak bölge güvenliği ve istikrarı açısından önemli bir rol oynadığını ifade etti. İsrail saldırılarının durdurulması için uluslararası topluma çağrıda bulunan Bekayi, "Uluslararası toplum, özellikle bölge ülkeleri, İsrail'in saldırılarına karşı acil ve etkili adımlar atmalıdır. Bu çerçevede, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın mevcut mekanizmalarını kullanarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni harekete geçirmesi ve İsrail'in yasa dışı eylemleri karşısında sorumluluğunu yerine getirmeye zorlaması gerekmektedir" dedi.

İsrail savaş uçakları Suriye'yi vurdu

İsrail savaş uçakları, Suriye'nin Şam, Hama, Dera, Lazkiye ve Kuneytire kentlerine 20'den fazla hava saldırısı düzenlemişti. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, "Savaş uçaklarımız Suriye'deki bir askeri tesise, uçaksavar sistemlerine ve karadan havaya füze altyapısına saldırı düzenledi. IDF, İsrail ve vatandaşlarını korumak için gereken şekilde hareket etmeye devam edecektir" ifadeleri kullanılmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran'dan İsrail'in Suriye Saldırılarına Tepki - Son Dakika

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