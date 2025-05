İran'dan İsrail Tehditlerine Sert Yanıt

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in İran nükleer tesislerine yönelik askeri saldırı hazırlığında olduğuna ilişkin iddialara tepki göstererek, "İran, geçmişte olduğu gibi, Siyonist İsrail rejiminin her türlü maceraperestliğine karşı güçlü uyarısını tekrarlamaktadır. Bu rejimden gelebilecek her türlü tehdit veya saldırıya karşı kararlı ve sert bir yanıt verilecektir" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırı hazırlığında olduğuna dair iddialar üzerine Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Başkanı ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'ye resmi bir mektup gönderdi. Mektubunda İran'ın nükleer tesisleri ve nükleer maddelerinin korunması için özel önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Arakçi, İsrail'in saldırgan tutumunun ciddi sonuçları olacağı uyarısında bulundu. Arakçi, İsrail'in saldırı hazırlığında olduğuna ilişkin iddialara tepki göstererek, "İran, geçmişte olduğu gibi, Siyonist İsrail rejiminin her türlü maceraperestliğine karşı güçlü uyarısını tekrarlamaktadır. Bu rejimden gelebilecek her türlü tehdit veya saldırıya karşı kararlı ve sert bir yanıt verilecektir" dedi.

UAEA kararları nükleer tesislere yönelik saldırıyı uluslararası hukuk ihlali sayıyor

İran'ın uluslararası hukuk kapsamında vatandaşlarını, çıkarlarını ve altyapı tesislerini terör ve sabotaj girişimlerine karşı korumak için gerekli tüm önlemleri alacağını belirten Arakçi, İran'ın nükleer programının barışçıl olduğunu ve bunun Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı raporlarıyla kanıtlandığını ifade etti. Arakçi, "UAEA Genel Konferansı kararlarına göre, nükleer tesislere yönelik her türlü saldırı tehdidi veya saldırı, uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler Anlaşması ve UAEA Tüzüğü'nün ihlali sayılır. Bu çerçevede, Konferans'ın 19'uncu oturumunda kabul edilen 444 sayılı kararda da barışçıl amaçlarla tahsis edilmiş nükleer tesislere yönelik her türlü silahlı saldırı veya tehdidin BM Anlaşması, uluslararası hukuk ve UAEA Tüzüğü ilkelerinin ihlali anlamına geldiği açıkça belirtilmektedir" ifadelerine yer verdi.

Saldırı iddiaları ciddi şekilde kınanmalı

İranlı Bakan Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise, İsrail'in İran'a yönelik tehditlerinin yeni olmadığını belirterek, "Ancak ABD'li yetkililere dayandırılan ve İsrail'in İran ile nükleer tesislerine yönelik yasa dışı bir saldırı planladığını ortaya koyan son sızıntı oldukça endişe vericidir. Bu durum, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından derhal ve ciddi şekilde kınanmalıdır" dedi.

"Mektubum, eylem öncesi ciddi bir uyarı"

Mektubunda uluslararası toplumu İsrail'in devam eden tehditlerine karşı etkili önleyici tedbirler almaya çağıran Arakçi, tehditlerin sürmesi halinde İran'ın nükleer tesislerini ve nükleer maddelerini korumak için özel önlemler almak zorunda kalacağını belirtti. Arakçi, "Mektubum, eylem öncesi ciddi bir uyarıdır. Alacağımız önlemlerin niteliği, içeriği ve kapsamı, bu uluslararası kuruluşların yasal görevleri doğrultusunda alacakları önleyici tedbirlerle orantılı olacaktır" ifadelerini kullandı.

"İran, herhangi bir ihlale karşı kararlı ve güçlü bir şekilde yanıt verecek"

Arakçi, hakkında tutuklama emri bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD üzerinde baskı kurmaya çalışarak diplomasiyi baltalamak ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki tutuklama kararından dikkati başka yöne çekmek için çaba gösterdiğini ifade ederek, "İran, herhangi bir ihlale karşı kararlı ve güçlü bir şekilde yanıt verecek, çıkarlarını ve halkını korumak için her türlü yolu sonuna kadar kullanmaktan çekinmeyecektir" açıklamasında bulundu.

İsrail'in İran'a saldırı gerçekleştireceği iddiaları

ABD merkezli haber kanalı CNN, istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırı hazırlığında olduğunu öne sürmüş ve İsrail'in nihai kararı henüz vermediği, ancak ABD ile bu konuda görüş ayrılığı yaşandığı belirtilmişti. Adı açıklanmayan yetkiliye dayandırılan haberde, İsrail'in saldırı ihtimalinin son dönemde önemli ölçüde arttığı vurgulamış ve ABD'nin İran'la uranyum zenginleştirmeyi durdurmaya yönelik anlaşmaya varması durumunda bu ihtimalin daha da güçleneceği ifade edilmişti.

Öte yandan söz konusu istihbaratın, üst düzey İsrailli yetkililerin kamuya açık ve özel ifadelerinin yanı sıra İsraillilerin ifadeleri ile İsrail askeri hareketlerinin gözlemlerinden elde edildiği kaydedilirken, konuya ilişkin İsrail veya ABD'den resmi bir açıklama yapılmadı. - TAHRAN