İran'dan Saldırı İddialarına Yanıt - Son Dakika
İran'dan Saldırı İddialarına Yanıt

15.03.2026 02:37
İran, bölgedeki saldırıların kendisine mal edilmesine tepki gösterdi, komşularını dikkatli olmaya çağırdı.

Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, bazı bölge ülkelerinde meydana gelen saldırıların İran'a mal edilmesine ilişkin iddialara tepki göstererek, "İran, hedef aldığı her yer için resmi bir bildiri yayımlayarak sorumluluğu üstlenir ve sonuçlarına da cevap verir" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı sözcüsü İbrahim Zülfikari, son günlerde bazı bölge ülkelerinde meydana gelen saldırıların İran tarafından gerçekleştirildiği yönündeki iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Zülfikari açıklamasında, "Savaş meydanında ve İran'a karşı siyasi koalisyon kurma çabalarında yenilgiye uğrayan düşman, hile ve tuzağa başvurmuştur. Şeytani bir plan kapsamında İran'ın Şahid-136 insansız hava aracını (İHA) kopyalayarak yeni bir isim olan 'Lucas İHA' adıyla bölgedeki gayrimeşru hedeflere saldırılar düzenlemektedir" ifadeleri kullanıldı.

"Amaç İran ile komşu ülkeler arasında ayrılık oluşturmak"

Açıklamada, "Düşmanın amacı İran'a karşı güvensizlik oluşturmak, İran'ı suçlu göstermek ve nihayetinde İran ile komşu ülkeler arasında ayrılık ve ihtilaf çıkarmaktır. Böylece İran Silahlı Kuvvetleri'nin savunma amaçlı, yasal ve meşru faaliyetlerini tartışmalı hale getirmeyi hedeflemektedir. Bunun örneklerinden biri de son günlerde Türkiye, Kuveyt ve Irak gibi komşu ve dost ülkelerde bazı merkezlere yönelik provokatif saldırılar ve bu saldırıların İran Silahlı Kuvvetleri'ne mal edilmeye çalışılmasıdır" dedi.

"Sadece ABD ve İsrail'e ait hedefler hedef alınıyor"

İran'ın savunma doktrininin tamamen yasal temellere dayandığımı belirten Zülfikari, "İran İslam Cumhuriyeti, defalarca açıkladığı gibi yalnızca ABD ve Siyonist rejime ait hedefleri, merkezleri ve çıkarları hedef almaktadır. İran, hedef aldığı her yer için resmi bir bildiri yayımlayarak sorumluluğu üstlenir ve sonuçlarına da cevap verir" dedi.

"Bölge ülkeleri dikkatli olmalı"

Söz konusu girişimlere karşı bölge ülkelerinin yetkililerinin dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Zülfikari, "Bu aldatıcı ve şeytani girişimlere karşı bölge ülkelerinin gösterdiği akıllıca tepkiler, bu komployu daha başlangıç aşamasında boşa çıkaracaktır. Ancak ayrılıkçı ve kışkırtıcı söylemlerin aldatmasına kapılmak, düşmanı bu tür girişimleri sürdürmeye teşvik edecektir. Bu nedenle birbirimize güvenmeli, birlik ve iş birliğini koruyarak saldırgan yabancı düşmanın bu tür girişimlerinden vazgeçmesini sağlamalıyız" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran'dan Saldırı İddialarına Yanıt - Son Dakika

SON DAKİKA: İran'dan Saldırı İddialarına Yanıt - Son Dakika
