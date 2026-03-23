İran'dan Saldırı Tehdidine Sert Yanıt
23.03.2026 16:54
İran, enerji altyapılarına yönelik saldırı tehdidinin savaş suçu olduğunu açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, "İran'ın enerji altyapılarına yönelik saldırı tehdidi açık bir savaş suçu ve soykırım niteliğindedir. Böyle bir tehdidin hayata geçirilmesi durumunda İran'ın yanıtı hızlı ve kararlı olacaktır" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ile ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları ele alındı. Arakçi görüşmede, İran'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunma kararlılığını yineleyerek, "İran'ın enerji altyapılarına yönelik saldırı tehdidi açık bir savaş suçu ve soykırım niteliğindedir. Böyle bir tehdidin hayata geçirilmesi durumunda İran'ın yanıtı hızlı ve kararlı olacaktır" dedi.

"Hürmüz'deki güvensizlik saldırıların sonucu"

Arakçi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının Hürmüz Boğazı'ndaki deniz güvenliği üzerindeki etkilerine değinerek, "Hürmüz Boğazı'ndaki güvensizlik, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik yasa dışı saldırılarının doğrudan sonucudur. Uluslararası toplum, bu iki tarafı hukuk ihlalleri ve işledikleri suçlar nedeniyle sorumlu tutmalı ve hesap vermelerini sağlamalıdır" ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi kararına tepki

Bahreyn gibi bazı ülkelerin ABD politikalarını takip ederek Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni İran'a baskı aracı olarak kullanmasına tepki gösteren Arakçi, 11 Mart tarihli kararın "gerçekleri çarpıttığını" savunarak, söz konusu kararın, saldırganları değil İran'ı hedef aldığını belirtti. ABD ve bazı müttefiklerinin benzer bir karar tasarısı hazırlama girişimini de eleştiren Arakçi, başta Rusya ve Çin olmak üzere uluslararası hukuka önem veren ülkelerin bu sürece karşı durması gerektiğini ifade etti.

Rusya'dan kınama

Lavrov ise görüşmede, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını bir kez daha kınadıklarını belirterek iki ülke arasındaki iyi ilişkilere dikkat çekti. Lavrov ayrıca, Rusya'nın uluslararası platformlarda uluslararası hukukun korunması ve uluslararası ilişkilerde hukuk düzeninin zedelenmesinin önlenmesi için çaba göstermeye devam edeceğini ifade etti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Savunma, Enerji, İran, Son Dakika

