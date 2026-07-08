İran'dan Trump'a Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan Trump'a Sert Tepki

08.07.2026 22:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran yetkilileri, Trump'ın tehditlerine karşı güç dilinde yanıt vereceklerini belirtti.

İranlı yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik açıklamalarına sert tepki gösterirken, İran Meclisi Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızayi, "Trump bir kez daha Hark Adası'nı işgal etmekten söz etti. Hadi gelin, sizi bekliyoruz ve söz veriyoruz ki tek bir Amerikan askeri bile sağ olarak geri dönemeyecek" dedi. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi ise, "Suçlu ve katil Trump ile kendi dilinde konuşmak gerekir, görünüşe göre güç dilini daha iyi anlıyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi'nde İran'a yönelik muhtemel saldırılara ilişkin yaptığı açıklamalara İran tarafından sert tepkiler geldi. İran Meclisi Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızayi, "Trump bir kez daha Hark Adası'nı işgal etmekten söz etti. Hadi gelin, sizi bekliyoruz ve söz veriyoruz ki tek bir Amerikan askeri bile sağ olarak geri dönemeyecek" ifadelerini kullandı.

Rızayi ayrıca, taraflar arasındaki çatışmalar sırasında ABD'nin yanında yer almakla suçladığı Körfez ülkelerine de uyarıda bulunarak, "İran-ABD çatışmasında Trump'ın yanında yer alan Körfez ülkeleri, petrol ve doğal gaz kuyularını korumaya dikkat etmelidir. İran milletinin güvenliğini savunma konusunda hiçbir kırmızı çizgimiz yoktur" dedi.

"Trump ile kendi dilinde konuşmak gerekir"

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi de Trump'ın açıklamalarına tepki göstererek, "Trump'ın bugün İran halkına yönelik hakaretlerden yeni saldırı tehditlerine kadar yaptığı açıklamalar, güç göstergesi değil; aksine yıllardır kaba kuvvet, yaptırımlar ve tehditler üzerine kurulu bir politikanın başarısızlığının itirafıdır. Bu politika, İran halkını diz çöktürmeyi başaramamıştır" ifadelerini kullandı.

Garibabadi, "Suçlu ve katil Trump ile kendi dilinde konuşmak gerekir, görünüşe göre güç dilini daha iyi anlıyor" dedi.

"Kabalığa büyük bir cesaretle cevap veririz"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Trump'ın İran yönetimine yönelik hakaretlerine tepki göstererek, "Medeniyet sahibi ve cesur İran halkına yönelik aşağılayıcı ifadeler kullanılması, onun büyüklüğünü azaltmaz. İranlılar nezaketleri, kültürleri ve güçlü ahlaki değerleriyle tanınır. Biz kabalığa kabalıkla karşılık vermeyiz; aksine buna eylemlerimizle, korkusuzca ve büyük bir cesaretle cevap veririz" dedi.

"ABD, mutabakat zaptını ihlal etti"

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise ABD'nin tek taraflı eylemler ve saldırılarla taraflar arasındaki mutabakat zaptını ihlal ettiğini söyledi. Bekayi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin güvenli geçişine ilişkin düzenlemelerin belirlenmesinde İran'ın sorumluluğunun belirtildiği mutabakat zaptının beşinci maddesine dikkat çekerek, ABD'nin bu maddeye aykırı hareket ettiğini vurguladı. Sözcü Bekayi, İran'ın ulusal çıkarlarını savunacağını ve egemenlik haklarını kullanacağının altını çizdi.

Trump: "Hasta insanlar tarafından yönetiliyorlar"

Ankara'da 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilerin sorularını cevaplarken İran yönetimini sert dille eleştirmişti. Trump, bir gazetecinin "İran ile ateşkes bitti mi?" sorusu üzerine, "İran ile ateşkes benim için bitti. Artık onlarla anlaşmak istemiyorum. Pislik çünkü onlar. Hasta insanlar tarafından yönetiliyorlar. Vahşi, şiddet dolu insanlar. Nükleer silahları olsaydı bunu kullanırlardı. Bana göre bence bitti. Müzakereciler iyi insanlar, müzakere etmek istiyorlar. Bence İran'la anlaşmaya çalışmak vakit kaybı. Yalancılar çünkü. Biz onunla bir anlaşma yaptıysak anlaşma yapmışızdır, herkes tamamdır. Nükleer silah yok dersiniz. Sonra, 'Biz böyle bir şeyden bahsetmedik bile' diyorlar. Gerçekten hepsi çıldırmış" cevabını vermişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Donald Trump, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran'dan Trump'a Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aracı yakmak istedi, olay yerini gözlemlerken böyle yakalandı Aracı yakmak istedi, olay yerini gözlemlerken böyle yakalandı
NATO Zirvesi’nde Dünya Kupası rüzgarı esti: Liderler kuliste forma giydi, Kanada Haaland’ı istedi NATO Zirvesi'nde Dünya Kupası rüzgarı esti: Liderler kuliste forma giydi, Kanada Haaland'ı istedi
İsviçre - Kolombiya maçında çeyrek finale yükselen takımı penaltılar belirledi İsviçre - Kolombiya maçında çeyrek finale yükselen takımı penaltılar belirledi
Dünya Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Otoyolda emniyet şeridinde duran TIR’a otomobil çarptı: 2 ölü Otoyolda emniyet şeridinde duran TIR'a otomobil çarptı: 2 ölü
Netanyahu: Türkiye’ye F-35 satışı Orta Doğu’da güç dengesini yok eder Netanyahu: Türkiye'ye F-35 satışı Orta Doğu'da güç dengesini yok eder

22:32
Yeditepe Üniversitesi’nde skandal Ayetin önünü kapattılar, alkışlarla destek verdiler
Yeditepe Üniversitesi'nde skandal! Ayetin önünü kapattılar, alkışlarla destek verdiler
21:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yunan gazeteciye: Gözlerinden tanırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazeteciye: Gözlerinden tanırız
21:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı Liderler karşılamada yeniçerileri görünce...
Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı! Liderler karşılamada yeniçerileri görünce...
20:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan S-400 ve F-35 sorusuna alkış alan yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 sorusuna alkış alan yanıt
20:17
Netanyahu ve Miçotakis’in F-35 sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yanıt
Netanyahu ve Miçotakis'in F-35 sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yanıt
19:07
Trump’tan zirve sonrası kritik açıklamalar ABD’ye Air Force One ile dönmüyor
Trump'tan zirve sonrası kritik açıklamalar! ABD'ye Air Force One ile dönmüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 22:43:27. #.0.2#
SON DAKİKA: İran'dan Trump'a Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.