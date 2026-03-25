Devrim Muhafızları, Trump\'a seslendi: Vaatlerinizin sonu geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki bazı yetkililerle müzakere halinde oldukları yönündeki iddiasına İran Devrim Muhafızları'na bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari'den cevap geldi.

"BAŞARISIZLIĞI ANLAŞMA OLARAK ADLANDIRMAYIN"

Zülfikari yaptığı açıklamada Trump'a seslenerek, "İç çatışmalarınızın seviyesi kendi kendinizle müzakere etme noktasına mı ulaştı?" ifadesini kullandı. Trump'ın İran'ın anlaşma yapmak istediği yönündeki ifadelerine atıfta bulunan Zülfikari, "Başarısızlığınızı bir anlaşma olarak adlandırmayın. Vaatlerinizin sonu geldi. Başından beri tavrımız netti ve değişmedi. Bizim gibiler sizin gibilerle ne şimdi ne de sonra anlaşma yapmayacak" dedi.

"İRAN İSTEDİĞİ ZAMAN NORMALE DÖNECEK"

Petrol fiyatlarının ve eski düzenin İran istediği zaman normale döneceğini söyleyen Zülfikari, "Bu, İran halkına karşı harekete geçme düşüncesi kirli zihinlerinizden tamamen silindiğinde gerçekleşecektir" ifadelerini kullandı.

Zülfikari, Trump'a, "İlk günden beri ve şu anda da olduğu gibi bizim gibiler, senin gibi biriyle asla anlaşamaz. Ne şimdi, ne de gelecekte" cevabını verdi.

TRUMP'TAN MÜZAKERE ÇIKIŞI

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın üst düzey yöneticilerinin tamamının öldürüldüğünü ve İran'daki bazı yetkililerle müzakere halinde olduklarını iddia ederek, "İran'da doğru kişilerle konuşuyoruz ve bir anlaşma yapmak istiyorlar. Ne kadar çok istediklerini tahmin bile edemezsiniz. Ne olacağını göreceğiz" açıklamasında bulunmuştu.