İran'dan Ukrayna'ya Sert Tepki

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait ticari gemiye saldırısına ilişkin, "Bu, Avrupa'yı savaşa sürüklemek amacıyla İsrail'in talebi doğrultusunda Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın açık bir ihlalidir" dedi. Arakçi ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile yaptığı görüşmede Ukrayna saldırısının cevapsız kalamayacağının belirtildiğini açıkladı.

Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait bir ticari gemiye saldırı sonrasında Tahran yönetiminden sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin söz konusu saldırıya onay vermesini eleştirerek, "Zelenskiy, bir İran ticari gemisine saldırdı ve bir denizciyi öldürdü. Bu, Avrupa'yı savaşa sürüklemek amacıyla İsrail'in talebi doğrultusunda BM Şartı'nın açık bir ihlalidir" dedi.

Arakçi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, "Kallas ve Lavrov ile yapılan görüşmelerde, Kiev'deki beleşçinin yaptığı şeyin cevapsız kalamayacağı açıkça belirtildi" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, dün Hazar Denizi'nde Rusya'ya ait bir savaş gemisine ve İran bağlantılı askeri kargo taşıdığı öne sürülen gemiye saldırılar düzenlendiğini açıklamıştı. Saldırılar sonucunda İran'a ait gemideki 1 denizcinin hayatını kaybettiği, 1 denizcinin ise yaralandığı bildirilmişti.