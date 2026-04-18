İran Devrim Muhafızları'ndan Ticari Gemilere Ateş
İran Devrim Muhafızları'ndan Ticari Gemilere Ateş

18.04.2026 14:45
İran, Hürmüz Boğazı'nda iki ticari gemiye ateş açarak tansiyonu artırdı, uyarı yapılmadı.

Reuters haber ajansı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan iki ticari gemiye ateş açtığını aktardı.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatmasının ardından tansiyon bir kez daha yükseldi. İngiliz Reuters haber ajansının 3 deniz güvenliği ve nakliye kaynağına dayandırdığı haberine göre İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan en az 2 ticari gemiye ateş açtı.

"İran uyarı yapmadan ateş açtı"

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı (UKMTO) ise İran Devrim Muhafızları'na ait 2 hücumbotu tarafından 1 tankere ateş açıldığını aktardı. Hücumbotlarının telsizle uyarı yapmadığı, mürettebatın güvende olduğu belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu saatler önce yaptığı açıklamada, ABD'nin devam eden ablukası nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın gemi geçişlerine yeniden kapatıldığını duyurmuştu. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Hürmüz Boğazı, Denizcilik, Güvenlik, Politika, İran, Son Dakika

