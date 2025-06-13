İran Dini Lideri Hamaney: "Siyonist rejim bu saldırısıyla kendisi için acı ve karanlık bir son hazırladı"

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in İran'a yönelik sabah saatlerinde gerçekleştirdiği hava saldırısının ardından halka hitaben yayınladığı mesajda, "Siyonist rejim bu saldırısıyla, kendisi için acı ve karanlık bir son hazırlamış oldu ve bu kaçınılmaz son, eninde sonunda onu bulacaktır" dedi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, sabah saatlerinde İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısının ardından halka hitaben mesaj yayınladı. Hamaney mesajında İran halkına seslenerek, "Siyonist rejim, sabah erken saatlerde, kirli ve kanlı ellerini aziz vatanımızda yeni bir cinayete bulaştırarak şeytani doğasını sivil yerleşim yerlerini hedef alarak her zamankinden daha açık bir şekilde ortaya koymuştur. Bu rejim, ağır bir cezayı beklemelidir" ifadelerini kullandı.

Hamaney, "Allah'ın izniyle, İran İslam Cumhuriyeti'nin güçlü silahlı kuvvetleri bu saldırının cevabını mutlaka verecek ve onları rahat bırakmayacaktır. Bu saldırıda bazı komutanlarımız ve bilim insanlarımız şehit oldu. Ancak onların yerini alacak olanlar, görevlerini hiç vakit kaybetmeden sürdürecektir. Siyonist rejim bu saldırısıyla, kendisi için acı ve karanlık bir son hazırlamış oldu ve bu kaçınılmaz son, eninde sonunda onu bulacaktır" açıklamasında bulundu. - TAHRAN