İran dini lideri Mücteba Hamaney, nüfus artışının ulusal güvenlik için "zorunlu" olduğunu işaret ederek, "Nüfusu artırma zorunluluğu, hem ulusun kapasitelerinin hayata geçirilmesinde, bilimsel, kültürel, ekonomik ve sosyal fırsatların oluşturulup geliştirilmesinde hem de düşmanın tehdit ve kötü niyetlerinin savuşturulup bunlara karşı konulmasında son derece etkilidir" dedi.

İran dini lideri Mücteba Hamaney, 4. Ulusal Nüfus Artışı Ödülü etkinliği dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Nüfus artışı ile ulusal güvenlik arasındaki bağlantıya vurgu yapan Hamaney, "Ulusal güce, ilerlemeye ve her zamankinden daha güçlü bir İran'a ulaşmaya katkıda bulunan temel faktörler arasında İran'ın gelecekteki nüfusunu, arzu edilen tüm nicel ve nitel boyutları koruyacak şekilde artırma zorunluluğu, en üst düzeyde öneme sahiptir. Nüfusu artırma zorunluluğu, hem ulusun kapasitelerinin hayata geçirilmesinde, bilimsel, kültürel, ekonomik ve sosyal fırsatların oluşturulup geliştirilmesinde hem de düşmanın tehdit ve kötü niyetlerinin savuşturulup bunlara karşı konulmasında son derece etkilidir" ifadelerini kullandı.

Genç yaşta evliliğin kolaylaştırılması, bireysel sağlığın güvence altına alınması, çocuk sahibi olmanın desteklenmesi ve aile odaklı bir kültürün teşvik edilmesi konularına ciddi biçimde eğilmenin, İran'ı daha güçlü kılma yolunda atılmış etkili adımlar olduğunu belirten Hamaney, "Hiç şüphesiz, bu topraklar ve insanları için parlak ve görkemli bir gelecek isteyen her vatansever İranlı, İran ulusunun gelecek nesillerinin, yeni İslam medeniyetine yaraşır bir biçimde varlıklarını sürdürmelerini sağlama konusunda güçlü bir motivasyona ve kararlılığa sahip olacaktır" ifadelerini kullandı.

Henüz kamuoyu önüne çıkmadı

Mücteba Hamaney, selefi ve babası Ali Hamaney'in 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıda öldürülmesinin ardından Mart ayı başlarında ülkenin yeni dini lideri olurken, o zamandan beri kamuoyu önünde görünmedi.