İran Dışişleri Bakanı Arakçi son 48 saatte Fidan dahil 12 mevkidaşıyla görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, son 48 saat içinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da dahil olmak üzere 12 dışişleri bakanıyla görüştüğünü belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son 48 saat içinde Umman, Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Katar, Kıbrıs, Türkiye, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus, Irak ve Pakistan'dan 12 mevkidaşımla ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaparak son bölgesel-uluslararası gelişmeleri ve ABD ile Siyonist rejimin tırmanan eylemlerinin sonuçlarını gözden geçirdik, görüş alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı. Arakçi, "Görüşmelerde, İran'ın ilkesel tutumlarını açıklarken, ülkelerin ulusal egemenliğine saygı gösterilmesi, saldırganlık ve tehditlerin durdurulması, yıkıcı yabancı müdahalelerden kaçınılması ve bölgesel ülkelerin güvensizliğin yayılmasını önlemedeki sorumluluğunun önemini vurguladım. Ayrıca ülkemizin egemenliğini ve ulusal güvenliğini savunma konusundaki meşru hakkını ve bölge dışı güçlerin müdahalesi olmaksızın bölgesel güvenlik düzenlemeleri oluşturma ihtiyacını dile getirdim" ifadelerini kullandı.