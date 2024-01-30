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İran Dışişleri Bakanı: Netanyahu'nun siyasi hayatı sona erdi - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanı: Netanyahu'nun siyasi hayatı sona erdi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun siyasi hayatının sona erdiğini vurgulayarak, 'Netanyahu suça dayalı siyasi kariyerinin sonuna geldi' dedi. Abdullahiyan ayrıca, Gazze'deki krizin çözümünün siyasi olduğunu ve İran'ın bu yönde aktif diplomasi yürüttüğünü belirtti.

İran Dışişleri Bakanı: Netanyahu\'nun siyasi hayatı sona erdi
30.01.2024 - 11:15,
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Netanyahu'nun siyasi hayatının sona erdiği vurgusunu yaparak, "Netanyahu suça dayalı siyasi hayatının sonuna geldi" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'deki krize değindi. Abdullahiyan, " Beyaz Saray, Gazze'deki savaş ve soykırımın, bölgede yaşanan mevcut krizin sona erdirilmesinin çözümünün siyasi olduğunu çok iyi biliyor. Bu yönde diplomasimiz aktif bir şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun siyasi hayatında sona geldiğini belirten Abdullahiyan, "Netanyahu suça dayalı siyasi kariyerinin sonuna geldi" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İHA
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