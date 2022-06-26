Dışişleri Bakanlığı 'ndan yapılan yazılı açıklamada, " İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan 27 Haziran'da ülkemizi ziyaret edecektir. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin gündeminde yer alan konular ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, İran, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › İran Dışişleri Bakanı Türkiye'yi ziyaret edecek - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.