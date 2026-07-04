İran, Hamas ve Hizbullah ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
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İran, Hamas ve Hizbullah ile Bir Araya Geldi

İran, Hamas ve Hizbullah ile Bir Araya Geldi
04.07.2026 19:06
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İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Hamas ve Hizbullah heyetleriyle görüştü. Ayrıntı yok.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed İsmail Derviş'in de aralarında bulunduğu Hamas ve Hizbullah heyetleriyle bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD- İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran eski dini lideri Ali Hamaney'in cenaze töreni kapsamında İran'a ziyaret gerçekleştiren Hamas ve Hizbullah heyetleriyle bir araya geldi. Arakçi temaslarına ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail'in de görüşmede yer aldığı görüldü. Temaslarda ele alınan başlıklara ilişkin ise herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran, Hamas ve Hizbullah ile Bir Araya Geldi - Son Dakika

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