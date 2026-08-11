İran: Hürmüz Boğazı ABD'nin Şartlarına Bağlı - Son Dakika
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İran: Hürmüz Boğazı ABD'nin Şartlarına Bağlı

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İran, Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'nin İran'ın şartlarını kabul etmesini bekliyor.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Hürmüz Boğazı'nın ABD'nin İran'ın şartlarını kabul edene kadar açılmayacağını ifade etti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Hürmü Boğazı'na ilişkin açıklamada bulundu. Çin Büyükelçisi ile yaptığı görüşmenin ardından İran basınına konuşan Rızai, Hürmüz Boğazı'nın ABD'nin İran'ın şartlarını kabul edene kadar açılmayacağını ifade etti. ABD'nin Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'ndeki "güvensizliğin kaynağı" olduğunu belirten Rızai, ABD'nin tüm bölgeyi tehlikeye atan "yasa dışı bir savaş" başlattığını aktardı.

Rızai, ABD'nin savaşı sona erdirmesi, İran'ın bloke edilmiş varlıklarını serbest bırakması ve Lübnan ile Gazze de dahil olmak üzere bölgedeki çatışmaları sona erdirmesi gerektiğini söyledi.

Rızai ayrıca, İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı üzerinden bir güzergah belirlenmesine yönelik herhangi bir anlaşmanın, boğazın kapatılmasıyla ilgili daha geniş kapsamlı meseleden "ayrı" tutulacağını ifade etti.

İran ile Çin arasındaki stratejik anlaşmaya da değinen Rızai, her iki ülkenin Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS üyesi olduğunu belirterek, bunun gelecekteki ilişkiler açısından "büyük bir potansiyel" taşıdığını söyledi. Rızai, Çin'in Ramazan ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulan "İran karşıtı ve yasa dışı" bir karar tasarısına destek vermeme kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran: Hürmüz Boğazı ABD'nin Şartlarına Bağlı - Son Dakika

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