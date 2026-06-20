İran Hürmüz Boğazı'nı Kapattı

İran ordusu, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ABD ile varılan mutabakat zaptının ihlali olduğunu belirterek Hürmüz Boğazı'nı kapattığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Hatemul Enbiya Merkez Karargahından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın kapatılacağı bildirildi. Açıklamada, "ABD'nin savaşın sona ermesine yönelik mutabakat zaptının 1'inci maddesini uygulamayarak verdiği sözü ve muhabakat zaptını açıkça ihlal etmesi, siyonist rejimin (İsrail'in) Lübnan'daki ateşkesi sürekli olarak ihlal etmesi, bu toprakların ezilen yüz binlerce insanını vahşice öldürmesi ve yerinden etmesi, siyonist işgal güçlerinin Lübnan topraklarından çekilmemesi sonucu Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılacağı duyurulur. Bu ilk adımın düşmanın verdiği sözü tutmamasına bir cevap olduğu ve saldırganlığın devam etmesi halinde düşmanı yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlamak için daha ileri adımların planlanıp atılacağı belirtilir" ifadeleri kullanıldı.

Mutabakat zaptının ilk maddesinde Lübnan yer alıyor

ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının ilk maddesinde, "ABD ile İran ve mevcut savaştaki müttefikleri, bu mutabakat zaptını imzalayarak Lübnan dahil tüm cephelerdeki askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan eder, bundan böyle birbirlerine karşı herhangi bir savaş veya askeri operasyon başlatmayacaklarını, birbirlerine karşı güç kullanmaktan veya güç kullanma tehdidinde bulunmaktan kaçınacaklarını ve Lübnan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güvence altına alacaklarını taahhüt eder. Nihai anlaşma, Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerdeki savaşın kalıcı olarak sona erdirilmesini ve bu paragrafın diğer hükümlerini teyit edecektir" ifadeleri yer alıyor. - TAHRAN