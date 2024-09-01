İran'ın eski Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasının nedeni açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasının nedeni açıklandı

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yayınlanan nihai raporda, kazanın ana sebebinin bahar mevsiminde bölgedeki karmaşık iklim şartları ile aniden yükselen yoğun sis tabakası olduğu belirtildi. Raporda, kazanın teknik, meteorolojik ve operasyonel boyutlarının incelendiği ve herhangi bir sabotaj veya teknik arıza bulunmadığı ifade edildi.

01.09.2024 21:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yayınlanan nihai raporda, kazanın ana sebebinin "bahar mevsiminde bölgedeki karmaşık iklim şartları" ile "aniden yükselen yoğun sis tabakası" olduğu belirtildi.

İran'ın eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin nihai rapor yayınlandı. İran Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı üst düzey uzman bir heyet tarafından hazırlanan raporda, kazanın teknik, meteorolojik ve operasyonel boyutlarının derinlemesine incelendiği belirtilirken, helikopterin satın alındığı tarihten itibaren yapılan tüm bakım ve onarımların uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirildiği vurgulandı. Raporda, "Kazadan önceki uçuş görevine ilişkin belgeler, helikopterin Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından talep edilmesinden, helikopterin göreve başlamasına kadar olan tüm süreçleri detaylı olarak ortaya koymaktadır. Bu belgelerin, ilgili tüm talimatlar, yönergeler ve standartlarla tamamen uyumlu olduğu tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Sabotaj belirtisi bulunmadı

Raporda, "Helikopterin kaza sırasında önceden belirlenen uçuş rotasından sapmadığı ve pilotun kullandığı uçuş bilgilerini doğru bir şekilde takip ettiği doğrulanmıştır" denildi.

Helikopterin kalan parçaları, motorlar, güç aktarım sistemleri ve elektronik ekipmanlar üzerinde yapılan incelemelerde, kazaya neden olabilecek herhangi bir teknik arıza veya sabotaj belirtisi bulunamadığı aktarılan raporda, "Öte yandan Adli Tıp inceleme raporuna göre, cenazeler üzerinde yapılan toksikoloji ve patoloji testlerinde herhangi bir şüpheli bulguya rastlanmamıştır" ifadeleri yer aldı.

"Pilotun acil bir durum bildirmediği tespit edilmiştir"

Meteoroloji raporlarının da dikkatle incelendiği belirtilen raporda, "Kaza günü bölgedeki hava şartlarının, özellikle yoğun sis oluşumu gibi olumsuz faktörlerin, olayın meydana gelmesinde etkili olduğu belirlenmiştir. Helikopterin kabin içi ses kayıtları ve uçuş veri kayıtları üzerinde yapılan incelemelerde ise pilotun acil bir durum bildirmediği tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

"Kazanın ana sebebi iklim şartları"

Raporda, "Tüm bu bulgular ışığında, kazanın ana sebebinin "bahar mevsiminde bölgedeki karmaşık iklim şartları" ile "aniden yükselen yoğun sis tabakası" olduğu belirtilmiş ve helikopterin bu olumsuz hava şartları nedeniyle dağa çarparak düştüğü sonucuna varılmıştır. Bu kapsamlı inceleme sonucunda, kazanın tüm detaylarıyla aydınlatıldığı ve teknik, operasyonel veya dışsal bir etkenin kazaya sebep olmadığı sonucuna varılmıştır" denildi.

İran'da 19 Mayıs'ta Doğu Azerbaycan eyaletinde meydana gelen helikopter kazasında İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

İbrahim Reisi, Helikopter, Dünya, İran, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İran'ın eski Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasının nedeni açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:04 Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e maç çıkışı yumruklu saldırı Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı
20:12 Diyarbakır’da Gözaltına Alınan Narin’in Muhtar Amcası İçin Ek Gözaltı Kararı Verildi Diyarbakır'da Gözaltına Alınan Narin'in Muhtar Amcası İçin Ek Gözaltı Kararı Verildi
19:16 Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami’deki evinde hayatını kaybetti Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti
18:32 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye’den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye'den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır
21:17 UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizin fikstürü belli oldu UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin fikstürü belli oldu
20:51 FIFA, ırkçılığa maruz kalan futbolculara oyunu durdurma hakkı tanıdı FIFA, ırkçılığa maruz kalan futbolculara oyunu durdurma hakkı tanıdı
19:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız
19:34 Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme Amcanın aracındaki delil, Narin’le eşleşti Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti
18:41 Yerine efsane isim gelecek Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı’nın sözleşmesini feshetti Yerine efsane isim gelecek! Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesini feshetti
18:37 Eyüpspor, Premier Lig’in yıldız futbolcusuyla temas kurdu Eyüpspor, Premier Lig'in yıldız futbolcusuyla temas kurdu
17:49 Fenerbahçe’de sakatlık şoku Takımın yıldızı 2 hafta yok Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Takımın yıldızı 2 hafta yok
17:47 Engin Altan Düzyatan BM zirvesinde Türkiye’yi nasıl temsil edecek Gelen açıklamayla bilmece çözüldü Engin Altan Düzyatan BM zirvesinde Türkiye'yi nasıl temsil edecek? Gelen açıklamayla bilmece çözüldü
17:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB-Şanghay arasında tercih yapmıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB-Şanghay arasında tercih yapmıyoruz
17:42 Milli atıcı Aysel Özgan, Paralimpik Oyunları’nda gümüş madalya kazandı Milli atıcı Aysel Özgan, Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2024 21:50:10. #1.13#
SON DAKİKA: İran'ın eski Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasının nedeni açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement