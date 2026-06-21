İran'ın Varlıkları ve Enerji Yaptırımları Görüşüldü - Son Dakika
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İran'ın Varlıkları ve Enerji Yaptırımları Görüşüldü

İran\'ın Varlıkları ve Enerji Yaptırımları Görüşüldü
21.06.2026 21:22
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İsviçre'de ABD-İran müzakerelerinde, İran'ın dondurulan varlıkları ve enerji yaptırımları ele alındı.

İsviçre'de ABD- İran arasında yürütülen müzakere heyetinde yer alan Hüseyin Kurbanzade, bugünkü görüşmelerde İran'ın dondurulan varlıkları ve İran'ın enerji sektörüne yönelik yaptırımların ele alındığını söyledi. Kurbanzade, "Petrol ve petrol ürünlerine ilişkin yaptırımların geçici olarak kaldırılmasına ilişkin başlıkları görüştük ve bu konuda hazırlanan teklifin nihai taslağı tamamlandı" dedi.

ABD-İran arasında İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında yürütülen müzakerelerde İran heyetinde yer alan Hüseyin Kurbanzade, taraflar arasındaki temaslara ilişkin açıklama yaptı. İran devlet televizyonuna konuşan Kurbanzade, bugünkü görüşmelerde İran'ın dondurulan varlıkları ve İran'ın enerji sektörüne yönelik yaptırımların ele alındığını söyledi. Kurbanzade, "Bugünkü müzakerelerde dondurulmuş varlıklarımız ve bunların serbest bırakılmasına ilişkin düzenlemeleri ele aldık" dedi.

İranlı diplomat görüşmelerde ayrıca, İran'ın enerji sektörüne yönelik yaptırımların hafifletilmesine odaklanıldığını belirterek, "Petrol ve petrol ürünlerine yönelik yaptırımların geçici olarak kaldırılmasına ilişkin başlıkları görüştük ve bu konuda hazırlanan teklifin nihai taslağı tamamlandı" ifadelerini kullandı.

Görüşmelerde Lübnan vurgusu

Kurbanzade, ABD-İran arasında imzalanan mutabakat zaptında yer alan ve Lübnan dahil olmak üzere bütün cephelerdeki çatışmaların sonlandırılmasına yönelik birinci maddenin bugünkü görüşmelerin en önemli konusu olduğunu vurguladı. Kurbanzade, Lübnan konusunun ikili ve çok taraflı toplantılar ile devam eden görüşmelerde özellikle öne çıktığını söyledi. - BURGENSTOCK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran'ın Varlıkları ve Enerji Yaptırımları Görüşüldü - Son Dakika

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