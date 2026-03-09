İran'ın Yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney Seçildi - Son Dakika
İran'ın Yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney Seçildi

İran\'ın Yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney Seçildi
09.03.2026 02:23
Uzmanlar Meclisi, Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'i İran'ın yeni dini lideri olarak atadı.

İran'da Uzmanlar Meclisi tarafından yapılan oylama sonucunda ülkenin yeni dini lideri Mücteba Hamaney seçildi.

İran'da ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in ardından başlayan liderlik süreci sonuçlandı. İran Anayasası uyarınca ülkenin en üst siyasi ve dini makamı olan dini liderin belirlenmesi için toplanan Uzmanlar Meclisi, yaptığı oylama sonucunda Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'i oy çoğunluğuyla ülkenin yeni dini lideri olarak seçti.

İran'da dini lider, ülkenin en üst siyasi ve askeri otoritesi olarak kabul edilmektedir. Dini lider aynı zamanda silahlı kuvvetlerin başkomutanı olup, Yargı erkinin üst düzey yetkililerini ve bazı önemli kurumların yöneticilerini atama, devlet televizyonunun yönetimini belirleme gibi geniş yetkilere sahiptir. Ülkenin genel politikalarının belirlenmesinde ve stratejik kararlarında da belirleyici rol oynayan dini lider, İran'daki siyasi sistemin en güçlü makamı olarak görülmektedir.

Mücteba Hamaney kimdir?

Mücteba Hamaney, İran'ın önceki dini lideri Ali Hamaney'in ikinci oğludur. 1969 yılında başkent Tahran'da doğan Mücteba Hamaney, dini eğitimini İran'ın önemli ilim merkezlerinden biri olan Kum kentinde aldı. Dini ilimler alanında eğitim gördü ve uzun yıllar boyunca Kum'daki dini çevrelerde faaliyet gösterdi.

Kamuoyunda genellikle daha az görünür bir profil çizen Mücteba Hamaney, resmi bir devlet görevinde bulunmamasına rağmen İran'daki siyasi ve dini çevrelerde adı zaman zaman gündeme gelen isimlerden biri olarak biliniyor. Özellikle son yıllarda İran'daki siyasi gelişmeler ve muhtemel liderlik tartışmaları gündeme geldiğinde Hamaney'in adı sık sık anılan isimler arasında yer aldı.

Uzun yıllar boyunca daha çok dini çevrelerde faaliyet gösteren ve kamuoyunda sınırlı sayıda programda görülen Mücteba Hamaney'in, İran'daki güç dengeleri ve siyasi yapı içinde etkili olabileceği yönünde çeşitli değerlendirmeler yapılmaktadır.

İran'da dini lider nasıl seçiliyor?

İran'da dini lider, ülkenin en üst siyasi ve dini otoritesi olarak kabul ediliyor. Dini lider, İran Anayasası'na göre Uzmanlar Meclisi tarafından seçiliyor. 88 din adamından oluşan Uzmanlar Meclisi üyeleri ise halk tarafından yapılan seçimlerle belirleniyor.

Uzmanlar Meclisi'nin temel görevlerinden biri, dini lideri seçmek ve gerekli görülmesi halinde görevden alabilme yetkisine sahip olmaktır. Dini liderin hayatını kaybetmesi veya görevini sürdürememesi durumunda Uzmanlar Meclisi toplanarak yeni lideri belirliyor. - TAHRAN

Kaynak: İHA

