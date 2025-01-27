İran Meclisi, Zarif'in Görevden Alınmasını İstedi

Politika

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif'in Dünya Ekonomik Forumu'nda verdiği röportajda "ulusal güvenliği koruma ve birlik içinde hareket etme sorumluluğuna uymadığı" gerekçesiyle görevden alınmasını talep etti.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif'in İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) verdiği röportaj ülkeyi karıştırdı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu, Zarif'in WEF'teki " Tahran'ın ABD Başkanı Trump ile doğrudan nükleer müzakerelere hazır olduğu", "Hamas'ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı Operasyonu'nun müzakereleri baltaladığı" ve "Tahran'da birçok kadının artık başörtüsü takmadığı ve bunun yasa dışı olmasına rağmen hükümetin baskı uygulamama kararı aldığı" şeklindeki açıklamalarına tepki gösterdi. Komisyon tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Stratejik İşlerden Sorumlu Yardımcılığı görevini yasalara aykırı bir şekilde sürdüren Zarif'in son açıklamaları, ulusal güvenliğin açık bir ihlalidir" ifadelerini kullandı.

Zarif'in ülke içinde ulusal birlik ve beraberliği zedelediği belirtilen açıklamada, "Düşmanların İran'a yönelik saldırılarını artırdığı ve ülkemizi hedef gösterdiği bir dönemde, toplumun İran'ın yüce lideri Ayetullah Hamaney'in direktifleri doğrultusunda ulusal güvenliği koruma ve birlik içinde hareket etme sorumluluğu vardır. Bu temel ilkeye en fazla dikkat etmesi gerekenler ise yürütme organındaki hükümet yetkilileridir" ifadelerine yer verildi.

"İran halkının cumhurbaşkanından beklentisi Zarif'in görevden alınmasıdır"

Zarif'in açıklamalarının şiddetle kınandığı açıklamada, "İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu olarak, Uluslararası alanda politika belirleme ve konuşma yetkisinin Dışişleri Bakanı'na ait olduğunu vurguluyoruz. Dış politikaya ilişkin yetkisi olmayan kişilerin uluslararası platformlarda konuşması kabul edilemez. İran halkının cumhurbaşkanından beklentisi, yasalara aykırı şekilde Cumhurbaşkanı Yardımcısı yapılan Zarif'in görevden alınmasıdır" ifadeleri kullanıldı.

Zarif'in Davos açıklamaları

Zarif, Davos'ta çarşamba günü CNN sunucusu Fareed Zakaria'ya verdiği röportajda, Tahran yönetiminin ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump ile doğrudan nükleer müzakerelere hazır olduğunu belirtmiş ve Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ABD ile İran arasındaki müzakereleri baltaladığını ifade etmişti. Ülke içerisindeki başörtüsü konusuna da değinen Zarif, Tahran'da birçok kadının artık başörtüsü takmadığını söyleyerek, "Tahran'a gittiğinizde kadınların saçlarını örtmediğini görürsünüz. Bu yasa dışı, ancak hükümet kadınlara baskı yapmamaya karar verdi. Doğru yönde ilerliyoruz. Yeterli değil, ancak doğru yönde atılmış bir adım" demişti. - TAHRAN