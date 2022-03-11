İran Milli Petrol Şirketi Genel Müdürü Hacestemehr: "Avrupalılar artan enerji fiyatları nedeniyle İran petrolünün yeniden pazara dönmesini istiyor" - Son Dakika

İran Milli Petrol Şirketi Genel Müdürü Muhsin Hacestemehr, İran petrolünün dünya pazarına dönmesi halinde petrol fiyatlarındaki artışın düşebileceğini ifade ederek, "Avrupalılar artan enerji fiyatları nedeniyle İran petrolünün yeniden pazara dönmesini istiyorlar. Dünya petrol piyasasında İran'ın özel bir yeri var" dedi.

İran Milli Petrol Şirketi Genel Müdürü Muhsin Hacestemehr, petrol fiyatlarındaki küresel artışa yönelik açıklamalarda bulundu. İran devlet televizyonuna konuşan Hacestemehr, Tahran yönetiminin uluslararası petrol piyasasına ihtiyaç duyulan petrolü sunabileceğini söyledi. İran'ın dünya petrol piyasasındaki payını artırmak istediğini belirten Hacestemehr, "Bunun gerçekleştirilmesi için nükleer anlaşmayı beklemiyoruz. Yeni dönemde hem İran'ın petrol piyasasında kaybettiği payı almak hem de bu payı artırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hacestemehr, "Avrupalılar artan enerji fiyatları nedeniyle İran petrolünün yeniden pazara dönmesini istiyorlar. Dünya petrol piyasasında İran'ın özel bir yeri var" dedi.

İran Milli Petrol Şirketi'nin dünya piyasasına ihtiyaç duyulan petrolü sunmaya hazır olduğunu belirten Hacestemehr, İran petrolünün dünya pazarına dönmesi halinde petrol fiyatlarının düşebileceğini söyledi. - TAHRAN