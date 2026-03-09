İran Ordusu Yeni Dini Lidere Bağlılık Yemin Etti - Son Dakika
İran Ordusu Yeni Dini Lidere Bağlılık Yemin Etti

09.03.2026 02:54
İran Genelkurmay ve Ordusu, Mücteba Hamaney'in liderliğine bağlılıklarını ilan etti.

İran Genelkurmay Başkanlığı ve Hatemu'l-Enbiya Merkez Karargahı ile İran Ordusu, Uzmanlar Meclisi tarafından Mücteba Hamaney'in yeni dini lider olarak seçilmesinin ardından yayımladıkları bildirilerde Hamaney'e bağlılık yemini etti.

İran Genelkurmay Başkanlığı ve Hatemu'l-Enbiya Merkez Karargahı, Uzmanlar Meclisi'nin Mücteba Hamaney'i yeni dini lider olarak seçmesinin ardından yayımladıkları bildiride Hamaney'e bağlılık yemini etti. Bildiride, "Silahlı kuvvetler, Mücteba Hamaney'in komutası altında tüm kapasite ve imkanlarını seferber ederek çabalarını ortaya koyacağını ve onun liderliği doğrultusunda İslam Devrimi'nin hedeflerini gerçekleştirmek için çalışacağını bildirmektedir. Ayrıca Hamaney'in talimatları doğrultusunda, İslam Devrimi'nin kazanımlarını korumak amacıyla geçmişe kıyasla daha güçlü ve daha kararlı bir şekilde sahada olacağını ilan etmektedir" açıklamasında bulunuldu.

İran Ordusu'ndan bağlılık yemini

İran Ordusu da Mücteba Hamaney'in yeni dini lideri olarak seçilmesi dolayısıyla bir bildiri yayımladı. Ordunun İslam Devrimi'nin ideallerini ve ülkenin bağımsızlığı ile toprak bütünlüğünü korumak için geçmişte olduğu gibi son nefese kadar fedakarlık yapacağı vurgulandı. Bildiride ayrıca, İran ordusunun ülkenin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve İran'ın korunması görevinde geçmişe kıyasla daha güçlü şekilde, dini lider ve başkomutanın emirleri doğrultusunda bağlılıkla hareket edeceği ifade edildi.

İran'da dini lider en üst otorite

İran'da dini lider, ülkenin en üst siyasi ve askeri otoritesi olarak kabul edilmektedir. Dini lider aynı zamanda silahlı kuvvetlerin başkomutanı olup, Yargı erkinin üst düzey yetkililerini ve bazı önemli kurumların yöneticilerini atama, devlet televizyonunun yönetimini belirleme gibi geniş yetkilere sahiptir. Ülkenin genel politikalarının belirlenmesinde ve stratejik kararlarında da belirleyici rol oynayan dini lider, İran'daki siyasi sistemin en güçlü makamı olarak görülmektedir. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Politika, İran, Son Dakika

