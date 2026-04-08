İran-Pakistan: Müzakerelerde Kritik Aşama

ABD'nin İran'a düzenlemeyi planladığı saldırıya saatler kala ABD-İran arasında müzakereler Pakistan arabuluculuğunda devam ediyor. İran'ın Pakistan Büyükelçisi Reza Amiri Moghadam, ABD ile devam eden müzakereler hakkında açıklama yaptı. Moghadam, "Şu an itibarıyla, kritik ve hassas aşamadan bir adım öteye geçildi. Bir sonraki aşamada söylem ve tekrarın yerini saygı ve nezaket almalıdır. Gelişmeleri takip etmeye devam edin" dedi. - İSLAMABAD