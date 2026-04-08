İran-Pakistan: Müzakerelerde Kritik Aşama
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran-Pakistan: Müzakerelerde Kritik Aşama

08.04.2026 01:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Büyükelçisi Moghadam, ABD ile müzakerelerde kritik aşamadan geçildiğini açıkladı.

İran'ın Pakistan Büyükelçisi Reza Amiri Moghadam, ABD ile devam eden müzakereler hakkında yaptığı açıklamada, "Şu an itibarıyla, kritik ve hassas aşamadan bir adım öteye geçildi" dedi.

ABD'nin İran'a düzenlemeyi planladığı saldırıya saatler kala ABD-İran arasında müzakereler Pakistan arabuluculuğunda devam ediyor. İran'ın Pakistan Büyükelçisi Reza Amiri Moghadam, ABD ile devam eden müzakereler hakkında açıklama yaptı. Moghadam, "Şu an itibarıyla, kritik ve hassas aşamadan bir adım öteye geçildi. Bir sonraki aşamada söylem ve tekrarın yerini saygı ve nezaket almalıdır. Gelişmeleri takip etmeye devam edin" dedi. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Pakistan, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 02:32:28. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.