İran-Rusya Stratejik İlişkileri Devam Edecek

06.05.2026 02:13
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Rusya ile stratejik ilişkileri sürdüreceklerini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, savaş sürecinde Rusya'nın İran'a verdiği desteğe teşekkür ederek, "İran olarak yeni şartlar altında da Rusya ile stratejik ilişkilerimizi ve ortaklığımızı sürdürmeye kararlıyız" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Rusya'daki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. İki ülke arasındaki stratejik ortaklığın yeni dönemde de sürdürüleceğini vurgulayan Arakçi, Putin ile yaptığı görüşmenin bir buçuk saatten fazla sürdüğünü belirterek, "Sayın Putin ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ile ABD ve siyonist rejimin saldırıları ve savaş konusu ayrıntılı şekilde ele alındı. Ayrıca iki ülke arasındaki iş birliği de gündeme geldi ve çok iyi fikirler ortaya konuldu. Şu anda iş birliği için çok uygun zeminler mevcut" dedi.

Putin'in İran halkına yönelik değerlendirmelerine de değinen Arakçi, "Putin yalnızca Rusya'nın değil, artık tüm dünyanın İran halkını, ABD karşısındaki direnişleri ve bu eşitsiz, adaletsiz savaşta elde ettiği zafer nedeniyle takdir ettiğini belirtti. Bu savaş süresince Rus dostlarımızın verdiği desteğe teşekkür ediyoruz. İran olarak yeni şartlar altında da Rusya ile stratejik ilişkilerimizi ve ortaklığımızı sürdürmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

