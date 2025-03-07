İran: Trump'tan Mektup Almadık

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın dini lider Ayetullah Ali Hamaney'e mektup göndererek nükleer silah programı konusunda müzakere talebinde bulunduğu iddialarını yalanlayarak, "Şimdiye kadar böyle bir mektup almadık" açıklamasını yaptı.

İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın dini lider Ayetullah Ali Hamaney'e mektup göndererek nükleer silah programı için müzakere talebinde bulunduğu iddialarını yalanladı. İran'ın BM Daimi Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, "Şimdiye kadar böyle bir mektup almadık" denildi.

"Trump yönetimi maksimum baskı politikasını sürdürdüğü sürece müzakerelere yeniden başlamayacağız"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise yaptığı açıklamada, "Trump yönetimi maksimum baskı politikasını sürdürdüğü sürece ABD ile nükleer program konusunda müzakerelere yeniden başlamayacağız. İran'ın nükleer programı askeri bir saldırıyla yok edilemez. Bu, bizim ulaştığımız bir teknolojidir ve zihinlerdeki bilgiyi bombalamak mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Trump'tan Hamaney'e mektup

ABD Başkanı Donald Trump, Fox Business'a verdiği röportajda İran dini lideri Ali Hamaney'e mektup gönderdiğini ifade etmişti. Trump röportajında, Hamaney'e perşembe günü gönderdiği mektubunda İran'la bir nükleer anlaşmayı müzakere etmek istediğini söyleyerek, "Umarım müzakere edersiniz dedim, çünkü bu İran için çok daha iyi olacak. Bence onlar da mektubu bekliyorlar. Diğer alternatif ise bir şeyler yapmak zorunda olduğumuzdur. Çünkü başka bir nükleer silaha izin veremezsiniz" demişti. - TAHRAN