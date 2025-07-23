İran, UAEA Heyetinin Ziyaretine Onay Verdi - Son Dakika
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Politika

İran, UAEA Heyetinin Ziyaretine Onay Verdi

23.07.2025 19:40
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İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyetinin Tahran'ı ziyaretine onay verdi, nükleer tesisler ziyaret edilmeyecek.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) teknik heyetinin İran'a gelmesine onay verdiklerini belirterek, "Heyet, önümüzdeki iki ila üç hafta içinde iş birliği çerçevesini görüşmek üzere Tahran'ı ziyaret edecek. Ancak söz konusu teknik heyet İran'daki nükleer tesisleri ziyaret etmeyecek" dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Birleşmiş Milletler toplantılarına katılmak üzere bulunduğu ABD'nin New York kentinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile yapılması planlanan yeni iş birliğine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Garibabadi, mevcut koşullarda UAEA ile yeni görüşmelere ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Yeni şartlarda taahhütlerin nasıl uygulanacağı Ajans ile yeni müzakereleri gerekli kılıyor. Bu konu bizim için büyük önem taşıyor" dedi.

Garibabadi, UAEA teknik heyetinin İran'a gelmesine onay verdiklerini belirterek, "Heyet, önümüzdeki iki ila üç hafta içinde iş birliği çerçevesini görüşmek üzere Tahran'ı ziyaret edecek. Ancak söz konusu teknik heyet İran'daki nükleer tesisleri ziyaret etmeyecek" ifadelerini kullandı.

"İran, uranyum zenginleştirme çalışmalarını kendi ihtiyaçları doğrultusunda sürdürecek"

İran'ın nükleer politikalarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Garibabadi, "İran, uranyum zenginleştirme çalışmalarını kendi ihtiyaçları doğrultusunda sürdürecektir. İhtiyacımız olan her şeyi gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip olmalıyız" dedi.

"Üçüncü taraflara güvenemeyiz"

İran'ın iyi niyet göstergesi olarak zenginleştirmeyi gönüllü olarak durdurup durdurmayacağı yönündeki soruya ise Garibabadi, "Bu konuda acı bir tecrübemiz var. Üçüncü taraflara güvenerek adım atamayız" cevabını verdi.

İran, UAEA ile işbirliğini askıya almıştı

İran İslami Şura Meclisi, 25 Haziran'da nükleer tesisler ve bilim insanlarının güvenliği sağlanana kadar Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliğinin askıya alınmasını öngören yasa tasarısını onaylamıştı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise 2 Temmuz'da söz konusu yasayı resmen onaylayarak, İran Atom Enerjisi Kurumu, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi ve Dışişleri Bakanlığı'na kararın derhal uygulanması talimatını vermişti. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 12 Temmuz'da yaptığı açıklamada UAEA ile iş birliğinin tamamen durdurulmadığını ancak son gelişmeler doğrultusunda Ajans ile olan iş birliğinin yeni bir biçim alacağını ifade etmişti. - NEW YORK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran, UAEA Heyetinin Ziyaretine Onay Verdi - Son Dakika

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