Politika

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin geçirdiği helikopter kazasının ardından İran Dini Lideri Ali Hamaney'in katılımıyla İran Ulusal Güvenlik Konseyi'nin acil toplantı yaptığı iddiaları yalanlandı.

İran Ulusal Güvenlik Konseyi'nin acil toplantı yaptığı iddialarına yalanlama geldi. İran basınının adı açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberde, "İran Ulusal Güvenlik Konseyi, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekileri taşıyan helikopterin kazasına ilişkin acil toplantı düzenlenmedi. Sosyal medyada yer alan bu bilgi asılsızdır" ifadeleri kullanıldı.

Helikopter kazası

Aliyev ile Azerbaycan-İran sınırındaki görüşmesinin ardından dönüş yolunda olan Reisi'yi taşıyan helikopter, İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Berazin ile Erdeşiri köyleri arasındaki Dizmar ormanında sert iniş yapmış ve bölgeye arama-kurtarma ekipleri yönlendirilmişti.

Yoğun sis ve hava şartlarının elverişsizliği nedeniyle arama-kurtarma çalışmaları olumsuz etkilenirken, helikopterde Reisi'nin yanı sıra İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da bulunduğu aktarılmıştı. Reisi'nin sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanını taşıyan helikopter, yoğun sis nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı. Ancak arama kurtarma ekipleri henüz olay mahalline ulaşmadı" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN