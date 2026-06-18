İran ve ABD Anlaşmayı İmzaladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ve İran'ın üzerinde anlaşmaya vardığı mutabakat zaptının her iki ülkenin devlet başkanları tarafından dijital ortamda resmen imzalandığını ve yürürlüğe girdiğini açıkladı.

ABD ve İran'ın üzerinde anlaşmaya vardığı 14 maddelik mutabakat zaptının detaylarının kamuoyuna yansımasının ardından, Tahran yönetiminden konuyla ilgili yeni açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran basınına yaptığı açıklamada mutabakat zaptının İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu. Bekayi, "İran ile ABD arasında varılan mutabakat zaptı metni, iki taraf da onu imzaladığı için şu anda resmen nihai hale gelmiştir" ifadelerini kullandı.

"İsviçre'de imza töreni düzenlenmeyecek"

Mutabakat zaptının dijital ortamda imzalanmasının kararlaştırıldığını aktaran Bekayi, "İsviçre'de imza töreni düzenlenmeyecek" açıklamasında bulundu. Metnin ülkelerin devlet başkanları tarafından imzalanmasının önemine işaret eden Bekayi, "Mutabakat zaptı iki ülkenin devlet başkanları tarafından imzalandığından, onu ihlal etmenin maliyeti daha yüksek olacaktır. Geçmişteki deneyimlerimizden yola çıkarak, bunun böyle olmasını tercih ettik" dedi.

"Lübnan, bizim için İran kadar önemliydi"

İmzalanan mutabakatın İran'ın tüm prensiplerini yansıttığını kaydeden Bekayi, "Metni gözden geçirirsek, söylenmemiş bir şey olmadığını göreceğiz. Bütün hususları dile getirdik" diye konuştu. Bu anlaşmanın İran'ın dostlarını hiçbir koşulda yalnız bırakmadığının kanıtı olduğunun altını çizen Bekayi, "Bizim için Lübnan'da ateşkes ve savaşın sona ermesi, İran kadar önemliydi ve önemli olmaya devam ediyor. Mutabakat zaptının birinci bölümünde Lübnan'ın adı üç kez geçmektedir. Lübnan'ın toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine saygı yer almaktadır" şeklinde konuştu.

"Karşı tarafın taahhütlere uyması son derece önemli"

Bekayi, imzalanan mutabakata rağmen yaşananları unutmadıklarını belirterek,

"Bu aşamada savaşı sona erdirecek bir anlaşma imzalamış olmamız, geçmişi unuttuğumuz ve ağır bedeller ödeyerek öğrendiğimiz dersleri hatırdan çıkardığımız anlamına gelmez. Şimdi işimiz öncekinden daha zor; zira uluslararası anlaşmaların uygulanması her zaman onların hazırlanmasından çok daha zordur. Özellikle de taahhütlerine bağlı olmayan taraflar söz konusu olduğunda. Bundan sonra hepimiz, uygulamada da karşı tarafı taahhütlerine uymaya mecbur bırakacak şekilde hareket etmeye dikkat etmeliyiz. Bu son derece önemlidir" dedi.

"60 günlük müzakere süresi uzatılabilir"

Savaşı sona erdirme hedefine ulaştıklarını, ancak nihai anlaşmaya giden müzakere sürecinin çok önemli olduğunu aktaran Bekayi, "Odağın savaşın sona erdirilmesi olması kararlaştırıldı ve bu işi yaptık. Mutabakat zaptının yürürlüğe girmesinden itibaren 60 gün içinde nükleer meselesi ve yaptırımlar hakkında müzakere edeceğiz. Müzakere daha erken sonuçlanırsa, bu daha iyidir. Ancak konunun karmaşıklığı dikkate alındığında, 60 günlük süre mantıklıdır ve gerekli olursa bu süre uzatılır" değerlendirmesinde bulundu.

Trump tarafından imzalandığı doğrulandı

ABD merkezli haber sitesi Axios da, mutabakat metninin ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalandığını doğruladı. Üst düzey yetkililere dayandırılan haberde, Trump'ın imzayı G7 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yediği akşam yemeği sırasında attığı ve anlaşmanın yürürlüğe girdiği kaydedildi. ABD'li bir yetkili Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada gelişmeyi doğrularken, İngiliz haber ajansı Reuters'a bilgi veren bir diğer kaynak metnin Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından imzalanarak nihai hale geldiğini kaydetti. - TAHRAN