İran ve ABD Ateşkesi Sona Eriyor

ABD-İran arasında 8 Nisan'da başlayan 2 haftalık ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağı henüz netlik kazanmazken, iki ülke arasındaki müzakerelerin iki turu da çıkmaza girdi. İran devlet televizyonu, ateşkesin çarşamba günü TSİ 03.00'te sona ereceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump ise, ateşkesin Washington DC saatiyle çarşamba akşamı (Türkiye saatiyle perşembe akşamı) sona ereceğini bildirmişti.

İki ülke arasında arabuluculuk yapan Pakistan tarafı ise, ateşkesin çarşamba günü TSİ 02.50'de sona ereceğini duyurmuştu. - TAHRAN