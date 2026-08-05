İran ve Umman'dan Hürmüz Boğazı'nda Mutabakat - Son Dakika
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İran ve Umman'dan Hürmüz Boğazı'nda Mutabakat

İran ve Umman\'dan Hürmüz Boğazı\'nda Mutabakat
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İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'nda güvenli deniz ulaşımı için mutabakata vardı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile Umman'ın Hürmüz Boğazı'nda güvenli deniz ulaşımına yönelik planlanan güzergahın coğrafi özelliklerine ilişkin mutabakata vardığını açıkladı.

İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'nda güvenli deniz ulaşımının sağlanmasına yönelik yürütülen görüşmelerde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İran Dışişleri Bakanlığı, Tahran ve Maskat yönetimlerinin boğazda planlanan deniz taşımacılığı güzergahının coğrafi özellikleri konusunda mutabakata vardığını açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "belirli üçüncü tarafların" sürece müdahale etmemesi halinde varılan mutabakata ilişkin yakın zamanda ortak bildiri yayımlanabileceğini bildirdi.

Bekayi, İran ile Umman arasında varılacak bir anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişi otomatik olarak garanti etmeyeceğini belirterek, ABD'nin bölgedeki askeri faaliyetlerinin güvenliği tehdit etmeyi sürdürdüğünü söyledi. Boğazdaki güvenlik risklerine yol açan birçok unsurun hala ortadan kalkmadığını ifade eden Bekayi, ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukası ile "İran ve çıkarlarına karşı saldırgan ve tehditkar eylemlerini" sürdürdüğünü kaydetti.

Bekayi ayrıca, İran'ın taraflar arasında arabuluculuk rolü üstlenen Pakistan ve Katar ile temaslarını sürdürdüğünü bildirdi ancak, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın gelinen aşamada bu ülkelere resmi ziyaret gerçekleştirmeyi planlamadığını söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran ve Umman'dan Hürmüz Boğazı'nda Mutabakat - Son Dakika

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