İran ve Umman Dışişleri Bakanları Görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, resmi ziyaret kapsamında Tahran'a gelen Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta "yerle bir ederiz" tehdidinde bulunduğu Umman'ın Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi İran'a geldi. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda yürütülen müzakereler kapsamında Tahran'ı ziyaret eden Al-Busaidi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alınacağı bildirildi. Görüşmelerin İran ile Umman arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi ve bölgesel istikrara katkı sağlamayı amaçladığı aktarıldı.