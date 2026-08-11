İran ve Umman Hürmüz Boğazı Görüşmelerinde İlerleme - Son Dakika
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İran ve Umman Hürmüz Boğazı Görüşmelerinde İlerleme

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Katar, İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı müzakerelerinin ilerlediğini ve gerginlik azaltma çabalarını destekliyor.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, Umman ve İran arasında Hürmüz Boğazı konusunda yapılan müzakerelerin ileri bir aşamaya ulaştığını ifade etti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında İran-Umman arasındaki Hürmüz Boğazı görüşmeleri ile bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. Sözcü el-Ensari, Umman ve İran arasındaki müzakerelerin "ileri bir aşamaya ulaştığını" söyledi. Görüşmelerin kritik bir aşamada olduğunu belirten el-Ensari, Doha'nın bölgedeki gerginliği azaltmaya yönelik tüm çabaları desteklediğini belirtti. El-Ensari, "Arabulucular olarak Hürmüz Boğazı'nın mümkün olan en kısa sürede yeniden açılmasını istiyoruz" dedi. Boğazdaki şartların savaş öncesi duruma dönmesi ve seyrüsefer özgürlüğünün garanti altına alınması konusunda Körfez'de ortak bir talep olduğunu belirten el-Ensari, Hürmüz'ün "bu kriz sırasında olduğu gibi siyasi şantaj aracı haline gelmemesi" gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasındaki Mekke Ortak Savunma Anlaşmasıyla ilgili sorulan soruya cevap veren el-Ensari, Katar'ın güvenliği ve savunmayı güçlendiren her türlü bölgesel iş birliğini memnuniyetle karşıladığını ve iş birliğine ve iyi komşuluk ilişkilerine dayalı her türlü savunma çerçevesini olumlu değerlendirdiğini ifade etti.

Gazze'deki duruma değinen el-Ensari, Hamas'ın son açıklamasıyla ilerleme kaydedildiğini ve sorumluluğun artık İsrail tarafına düştüğünü belirterek İsrail'in "oyalama taktiğini" eleştirdi ve uluslararası toplumu anlaşma için baskı yapmaya çağırdı. El-Ensari, Katar'ın ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan plana göre ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçişi sağlamak için uluslararası toplumdaki ortaklarıyla çalışmaya devam ettiğini vurguladı. El-Ensari, Katar'ın ABD, Mısır ve Türkiye ile koordinasyon içinde arabuluculuk çabalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: İHA

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