İran ve Umman Hürmüz Boğazı'ndaki İş Birliğini Vurguladı - Son Dakika
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İran ve Umman Hürmüz Boğazı'ndaki İş Birliğini Vurguladı

İran ve Umman Hürmüz Boğazı\'ndaki İş Birliğini Vurguladı
23.06.2026 17:03
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İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'nın güvenli geçişi ve egemenlik haklarına saygıyı vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı ve Umman Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ortak bildiride, "Hürmüz Boğazı ile ilgili tüm düzenlemeler, boğazın iki kıyı devletinin egemenliğine ve egemenlik haklarına tam olarak saygı göstermelidir. Umman ve İran, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası seyrüsefer için güvenli ve açık bir su yolu olarak korunmasına olan bağlılıklarını yeniden teyit etti" ifadeleri kullanıldı.

İran Meclisi Başkanı ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammad Bakır Galibaf ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, başkent Maskat'ta Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Umman Dışişleri Bakanı Badr Albusaidi ile görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından Umman Dışişleri Bakanlığı ve İran Dışişleri Bakanlığı tarafından ortak bir bildiri yayınlandı. Bildiride, "Umman, ABD ile İran arasında imzalanan İslamabad Mutabakat Zaptı'na verdiği desteği ve başarılı bir şekilde uygulanması için diyalog ve koordinasyonun sürdürülmesinin önemini yineledi. Hürmüz Boğazı'na kıyıdaş devlet olan İran ve Umman, uluslararası hukuka uygun olarak boğazdan güvenli geçişe olan bağlılıklarını yeniden teyit ederken, Hürmüz Boğazı'ndaki kendi karasuları üzerindeki egemenliklerini ve egemen haklarını vurgulamaktadır. İki ülke, İslamabad Mutabakat Zaptı hükümlerine uygun olarak Hürmüz Boğazı ile ilgili konuları görüştü. İki dışişleri bakanlığı arasında kurulacak ortak bir çalışma grubu aracılığıyla bu konudaki diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kalındı. Amaç, Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüseferin gelecekteki yönetimi, bu konuda sağlanacak hizmetler ve bunlarla ilgili maliyetler konusunda uluslararası standartlara uygun olarak anlaşmaya varmaktır" ifadeleri kullanıldı.

"Hürmüz Boğazı güvenli ve açık bir su yolu olarak korunmalı"

İran ve Umman'ın bu doğrultuda bölgedeki kıyı devletleriyle ve diğer ilgili taraflarla görüşmeler yapma konusunda da mutabık kaldığı belirtilerek, "Hürmüz Boğazı ile ilgili tüm düzenlemeler, boğazın iki kıyı devletinin egemenliğine ve egemenlik haklarına tam olarak saygı göstermelidir. Umman ve İran, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası seyrüsefer için güvenli ve açık bir su yolu olarak korunmasına olan bağlılıklarını yeniden teyit etti. Her iki ülke de deniz güvenliğini, seyrüsefer özgürlüğünü ve bölgesel istikrarı teşvik etmek için devam eden iş birliğinin önemini vurguladı" denildi. - MASKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran ve Umman Hürmüz Boğazı'ndaki İş Birliğini Vurguladı - Son Dakika

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