İran, Viyana'daki Nükleer Görüşmeler İçin Kırmızı Çizgilerini Bir Kez Daha Yineledi - Son Dakika

TAHRAN, 25 Mart (Xinhua) — Abdullahiyan, bu açıklamayı Perşembe günü Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile Beyrut'ta gerçekleştirdikleri toplantı sırasında yaptı ve İran'ın çıkarlarını korumak adına nükleer görüşmeler için belirlenen kırmızı çizgiler serisini savunma kararlılığının altını çizdi.

Dışişleri Bakanı, Mikati'ye, "Viyana görüşmelerinin çıktıları konusunda iyimser ve ciddiyiz. Bizim görüşümüze göre anlaşma, yaptırımların kaldırılması maksimum düzeyde yapılacak şekilde olmalı" dedi.

İran'ın en kıdemli diplomatı, "Anlaşmaların bölgeye yarar sağlayacak ve bölgedeki ülkelerle iyi ilişkilerimizi geliştirecek şekilde olmasını istiyoruz" diye ekledi. Öte yandan Lübnan Başbakanı da Avusturya'nın başkentinde gerçekleştirilecek görüşmeler için iyi dileklerini dile getirdi ve olumlu bir anlaşmanın Lübnan'ın da içinde bulunduğu bölgenin yararına olacağı konusunda Abdullahiyan'a katıldı.

Tasnim haber ajansının haberine göre Abdullahiyan, aynı bakış açısını Lübnan ziyareti sırasında Lübnan Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nabih Berri ile gerçekleştirdiği toplantıda da dile getirdi. İran, 2015'te dünya güçleriyle tarihi bir nükleer anlaşma imzalamıştı. Ancak eski ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs 2018'de Washington'ı anlaşmadan çekmiş ve İran'a yönelik tek taraflı yaptırımları yeniden uygulamaya almıştı. Anlaşmayı yeniden hayata döndürmek için Nisan 2021'den bu yana İran ile anlaşmanın diğer tarafları olan Rusya, Çin, Fransa, İngiltere ve Almanya'nın yanında ABD'nin de dolaylı katılımıyla Viyana'da sekiz tur görüşme gerçekleştirildi