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İran: "Viyana müzakereleri yılbaşından sonra yeniden başlayacak" - Son Dakika

İran: "Viyana müzakereleri yılbaşından sonra yeniden başlayacak"

20.12.2021 12:53
İran: "Viyana müzakereleri yılbaşından sonra yeniden başlayacak"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerinin yılbaşı sonrasında yeniden başlayacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerinin yılbaşı sonrasında yeniden başlayacağını söyledi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Avrupa Birliği'nin (AB) gözetiminde 5 ay ara verildikten sonra 29 Kasım'da başlayan ve cuma günü yeniden ara verilen İran ile nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerinin devam edeceği tarih belli oldu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, haftalık basın toplantısında Viyana görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Viyana müzakerelerinde ABD ile doğrudan görüşmediklerini belirten Hatipzade, gerekli mesajların AB üzerinden Washington yönetimine gönderildiğini söyledi.

İran'ın sunduğu iki taslak metin hakkında anlaşmaya varıldığını belirten Hatipzade, "Uzun süren görüşmelerin ardından iki taslak metin hakkında sonuca varıldı. Eğer karşı taraf bu anlayışını müzakerelerin başında göstermiş olsaydı iki taslak metin üzerinde anlaşmaya daha erken varmış olurduk" dedi. Hatipzade, Viyana müzakerelerinin yılbaşı sonrasında yeniden başlayacağını ifade etti.

Nükleer anlaşma çerçevesinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na ait kamera sistemlerinin Kerec nükleer tesisinde yeniden aktif edilmesine ilişkin konuşan Hatipzade, "Gerekli teknik ve güvenlik işlemleri yapıldıktan sonra kamera sisteminin Kerec nükleer tesisinde aktif edilmesine izin vereceğiz. Bu konuda hiçbir sorunumuz yok" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

İran: Viyana müzakereleri yılbaşından sonra yeniden başlayacak

Avusturya, Nükleer, Viyana, İran, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İran: 'Viyana müzakereleri yılbaşından sonra yeniden başlayacak' - Son Dakika


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