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İran, yeni balistik füzesi Hayberşeken'i tanıttı - Son Dakika

İran, yeni balistik füzesi Hayberşeken'i tanıttı

09.02.2022 23:31
İran, yeni balistik füzesi Hayberşeken'i tanıttı

İran, bin 450 kilometre menzil içerisindeki hedefleri vurabilen ve karadan karaya ateşlenen Hayberşeken (Hayber Kırıcısı) adlı füzesinin tanıttı.

İran, bin 450 kilometre menzil içerisindeki hedefleri vurabilen ve karadan karaya ateşlenen Hayberşeken (Hayber Kırıcısı) adlı füzesinin tanıttı.

İran, Viyana'da devam eden nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerinde son aşamaya girilirken, İran Devrim Muhafızları askeri envanterine katılan bin 450 kilometre menzilli yeni balistik füzesini tanıttı. Hayberşeken adlı balistik füzenin Tahran'da gerçekleştirilen tanıtım törenine İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Genel Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade katıldı.

Ayrıca yeni balistik füzenin bin 450 kilometre menzile sahip olduğu, katı yakıtlı ve yüksek manevra kabiliyeti taşıdığı duyuruldu.

İran ile ABD arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmada, Tahran yönetiminin balistik füze programı ve bölgesel faaliyetleri müzakere konusu yapılmamış ancak iki ülke arasında sorun olmaya devam etmişti. Son olarak eski ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin füze programını nükleer anlaşamaya eklemek istediğini açıklamış ve anlaşma içeriğini yeterli bulmadığını söyleyerek nükleer anlaşmadan ayrılmıştı.

Öte yandan Avusturya'nın başkenti Viyana'da geçtiğimiz sene 27 Aralık'ta yeniden başlayan İran ile Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya arasında devam eden 2015 nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerinde sekizinci turun son aşamasına girdikleri belirtilmişti. - TAHRAN

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Nükleer, Viyana, Tahran, İran, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İran, yeni balistik füzesi Hayberşeken'i tanıttı - Son Dakika


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