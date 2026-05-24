İran, Zenginleştirilmiş Uranyumu Elden Çıkarmayı Kabul Etti

ABD-İran arasındaki gerilimin sona erdirilmesi ve kalıcı bir barış anlaşmasına varılmasına yönelik diplomatik temaslar sürerken, ABD basını dikkat çekici bir iddiada bulundu. ABD merkezli CBS News'in haberine göre, Beyaz Saray'dan bir yetkili, İran'ın ABD ile yürütülen müzakereler kapsamında yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum kaynaklarının "elden çıkarılmasını" içeren bir mutabakatı prensipte kabul ettiğini aktardı. Ancak yetkili, bu hafta sonu herhangi bir anlaşmanın imzalanmasının beklenmediğini ifade etti. Yetkili, ABD'nin İran dini lideri Mücteba Hamaney'in anlaşma taslağını onayladığına inandığını ancak imzaların atılabilmesi için nihai mutabakatın sağlanması gerektiğini belirtti. Yetkili, ABD'nin Tahran yönetiminden yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumu tasfiye etme ve diğer nükleer meseleleri çözmeyi taahhüt etmesini istediğini ifade etti. ABD'li yetkili ayrıca taraflar arasındaki muhtemel yeni anlaşmanın ABD eski Başkanı Barack Obama döneminde 2015 yılında İran'ın belirli bir seviyeye kadar uranyum zenginleştirilmesine izin veren anlaşmadan daha iyi bir anlaşma olduğuna inandıklarını söyledi.

"Uranyumun bertaraf edilmesinde görüş ayrılığı bulunmuyor"

ABD'li yetkili, tarafların uranyumun nasıl bertaraf edileceğine ilişkin mekanizmanın ayrıntıları üzerindeki görüşmeleri sürdürdüğünü belirtti. Washington ile Tahran arasında zenginleştirilmiş nükleer materyal stoklarının ortadan kaldırılması konusunda görüş ayrılığı bulunmadığını savunan yetkili, müzakerelerin mevcut aşamada bu sürecin hangi yöntemle hayata geçirileceği üzerinde yoğunlaştığını ifade etti.

"ABD ablukası kaldırılacak"

Anlaşma kapsamında ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki İran limanlarına giriş ve çıkış yapan gemilere yönelik ablukasının kaldırılacağı belirtilirken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ile Körfez ülkeleri arasında gemilerin güvenli geçişini sağlamak amacıyla bir iş birliği oluşturulacağı kaydedildi. Yetkili, bu koordinasyonun bir "geçiş ücreti sistemi" olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Müzakere sürecinde ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'in de rol oynadığını bildiren yetkili, ABD'nin Orta Doğu'daki tüm müttefiklerini sürece dahil etmeye çalıştığını söyledi. - WASHINGTON