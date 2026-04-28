İran'ın ABD'ye revize edilmiş yeni bir teklif sunacağı iddiası
İran'ın ABD'ye revize edilmiş yeni bir teklif sunacağı iddiası

28.04.2026 18:54
ABD basınında yer alan haberlerde, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak ve savaşı sona erdirmek için ABD'ye revize edilmiş yeni bir teklif sunacağı öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak ve savaşı sona erdirmek için ABD'ye ilettiği teklifi Tahran'ın nükleer programına değinmediği gerekçesiyle beğenmediği iddialarının ardından İran'ın ABD'ye revize edilmiş yeni bir teklif sunacağı öne sürüldü.

ABD basınının Pakistan'daki arabuluculuk sürecine yakın olan adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberlerde, arabulucuların önümüzdeki birkaç gün içinde İran'dan savaşı sona erdirecek revize edilmiş yeni bir teklif almayı beklediği iddia edildi.

Haberlerde, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Rusya ziyaretinin ardından bugün İran'a dönmesinin beklendiği ve teklifi İranlı liderlerle istişare edeceği ifade edildi. İran'ın Dini Lideri Mücteba Hamaney'in bulunduğu yerin gizli tutulması nedeniyle iletişim kurmanın güçlüğünün sürecin yavaş ilerlemesine neden olduğuna dikkat çekilen haberlerde, sürecin devam ettiği ve belirsizliğini koruduğu aktarılarak, bundan sonraki adımların büyük ölçüde İran'ın ABD için daha kabul edilebilir bir teklifle geri dönüp dönmeyeceğine bağlı olduğu ifade edildi.

"İran az önce bize çöküş aşamasında olduklarını bildirdi"

Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İran'ın çöküş aşamasında olduğunu iddia ederek, "İran az önce bize çöküş aşamasında olduklarını bildirdi. Liderlik durumlarını çözmeye çalışırken (ki bence bunu başarabilecekler), Hürmüz Boğazı'nı en kısa sürede açmamızı istiyorlar" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Trabzonspor şampiyonluk yarışında Konya’da yara aldı Trabzonspor şampiyonluk yarışında Konya'da yara aldı
Montuyla ayakkabısını çıkarıp kot ve atletle denize giren genç boğuldu Montuyla ayakkabısını çıkarıp kot ve atletle denize giren genç boğuldu
Fenerbahçe’de Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrıldı Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrıldı
İşte Tedesco’nun ayrılığı sonrası Fenerbahçe’nin son 3 maçtaki teknik direktörü İşte Tedesco'nun ayrılığı sonrası Fenerbahçe'nin son 3 maçtaki teknik direktörü
Tekirdağ’da gölde toplu balık ölümleri yaşandı Tekirdağ'da gölde toplu balık ölümleri yaşandı
Mersin’de denizde 2 erkek cesedi bulundu Mersin'de denizde 2 erkek cesedi bulundu

18:02
Osimhen’i karakola şikayet ettiler Nedeni bomba
Osimhen'i karakola şikayet ettiler! Nedeni bomba
17:50
İçişleri’ndeki toplantının ardından Ankara’da madenciler eylemlerini sonlandırdı
İçişleri'ndeki toplantının ardından Ankara'da madenciler eylemlerini sonlandırdı
17:45
İşte Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson’un yeni adresi
İşte Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'un yeni adresi
16:55
AYM Başkanı Özkaya’dan hakim ve savcılara “kul hakkı” uyarısı
AYM Başkanı Özkaya’dan hakim ve savcılara “kul hakkı” uyarısı
16:34
Trump: İran bize “Çöküşteyiz“ dedi, Hürmüz’ü açmamızı istiyorlar
Trump: İran bize "Çöküşteyiz" dedi, Hürmüz'ü açmamızı istiyorlar
16:15
CHP lideri Özel’den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
