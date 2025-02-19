İrlanda Büyükelçisi Clare Brosnan\'dan Antalya\'ya Ziyaret

Politika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i, İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Clare Brosnan ziyaret etti.

İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Clare Brosnan, Büyükelçilik Konsolosu Karen Vincent ve Antalya Fahri Konsolosu Seçkin Arkan ile birlikte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Muhittin Böcek, Antalya'nın turizm, tarım ve ticarette Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu belirterek, "Son yıllarda İrlanda'dan Antalya'ya gelen turist sayısında ciddi bir artış var. 2024 yılında Antalya'ya gelen İrlandalı turist sayısı yüzde 40 arttı. Antalya'mız ile İrlanda arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, kültürel ve ticari iş birliği imkanları üzerine çalışacağız. Kentimizin kalkınması ve uluslararası alandaki tanınırlığının artırılması için iş birliği içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

"Birlikte güzel iş birliklerimiz olabilir"

İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Clare Brosnan ise yeni Büyükelçi olarak Antalya'yı ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu söyleyerek, "Son yıllarda İrlandalı vatandaşlarımızın Antalya'ya büyük bir ilgisi var. Ziyaretim süresince İrlandalı vatandaşlarımızın Antalya'yı neden tercih ettiğini daha yakından anladım. Antalya'nın çok güzel bir gastronomi kültürü var. Biz de bir tarım ülkesiyiz. Çevre ve sürdürülebilir tarım alanında güzel iş birlikleri yapabiliriz. Antalya ile çok güzel ortak noktalarımız var" diye konuştu. - ANTALYA