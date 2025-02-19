İrlanda Büyükelçisi Clare Brosnan'dan Antalya'ya Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İrlanda Büyükelçisi Clare Brosnan'dan Antalya'ya Ziyaret

İrlanda Büyükelçisi Clare Brosnan\'dan Antalya\'ya Ziyaret

İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Clare Brosnan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Antalya'nın turizm ve tarım potansiyeli ile iki ülke arasındaki iş birlikleri ele alındı.

19.02.2025 17:23  Güncelleme: 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i, İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Clare Brosnan ziyaret etti.

İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Clare Brosnan, Büyükelçilik Konsolosu Karen Vincent ve Antalya Fahri Konsolosu Seçkin Arkan ile birlikte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Muhittin Böcek, Antalya'nın turizm, tarım ve ticarette Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu belirterek, "Son yıllarda İrlanda'dan Antalya'ya gelen turist sayısında ciddi bir artış var. 2024 yılında Antalya'ya gelen İrlandalı turist sayısı yüzde 40 arttı. Antalya'mız ile İrlanda arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, kültürel ve ticari iş birliği imkanları üzerine çalışacağız. Kentimizin kalkınması ve uluslararası alandaki tanınırlığının artırılması için iş birliği içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

"Birlikte güzel iş birliklerimiz olabilir"

İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Clare Brosnan ise yeni Büyükelçi olarak Antalya'yı ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu söyleyerek, "Son yıllarda İrlandalı vatandaşlarımızın Antalya'ya büyük bir ilgisi var. Ziyaretim süresince İrlandalı vatandaşlarımızın Antalya'yı neden tercih ettiğini daha yakından anladım. Antalya'nın çok güzel bir gastronomi kültürü var. Biz de bir tarım ülkesiyiz. Çevre ve sürdürülebilir tarım alanında güzel iş birlikleri yapabiliriz. Antalya ile çok güzel ortak noktalarımız var" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Muhittin Böcek, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, antalya, Kültür, Turizm, Ankara, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika İrlanda Büyükelçisi Clare Brosnan'dan Antalya'ya Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:14 Eğitime kar engeli 8 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 8 ilde okullar tatil edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
17:26 Barış için tek şart koştu Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu
09:09 Survivor’da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi Survivor'da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi
08:51 Türkiye korkusu bunu da yaptırdı Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor
08:48 Nereden nereye Galatasaray’da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı Nereden nereye! Galatasaray'da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı
08:36 Hadise’nin konserinde korku dolu anlar Hayranı sahneye atladı Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı
08:09 Devrim Özkan ve Bige Önal’in bindiği uçağa yıldırım çarptı Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı
08:04 Dünya devi elendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
08:04 Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı İstanbul bugün Sibirya’ya dönecek Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı! İstanbul bugün Sibirya'ya dönecek
08:03 ’Dur’ ihtarına uymayıp, kaza yapan 16 yaşındaki sürücü babasını aradı: Kafam kanıyor, hemen gel 'Dur' ihtarına uymayıp, kaza yapan 16 yaşındaki sürücü babasını aradı: Kafam kanıyor, hemen gel
07:54 Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kaldı Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı
07:41 Trump’tan “Zelenski Suudi Arabistan’a neden çağrılmadı“ sorusuna zehir zemberek yanıt Trump'tan "Zelenski Suudi Arabistan'a neden çağrılmadı?" sorusuna zehir zemberek yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 20:32:20. #1.12#
SON DAKİKA: İrlanda Büyükelçisi Clare Brosnan'dan Antalya'ya Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.