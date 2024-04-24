İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins Şubat Ayında Hafif Bir Felç Geçirdi - Son Dakika
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Politika

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins Şubat Ayında Hafif Bir Felç Geçirdi

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins, yerel bir gazeteye verdiği röportajda şubat ayında hafif bir felç geçirdiğini ve bir hafta hastanede tedavi gördüğünü açıkladı. Higgins, felcin bilişsel yeteneklerini etkilemediğini ancak basit motor yeteneklerini etkilediğini belirtti. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ise Higgins'in hafif bir halsizlik geçirdiği ve tamamen iyileşmesinin beklendiği ifade edildi. 83 yaşına giren Cumhurbaşkanı Higgins, hastaneden taburcu edildikten sonra görevlerine geri döndü.

24.04.2024 15:36
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İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins'in şubat ayında hafif bir felç geçirdiği ortaya çıktı.

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins, bugün yerel bir gazeteye verdiği röportajında şubat ayında hafif bir felç geçirdiğini ve bu nedenle bir hafta hastanede tedavi gördüğünü söyledi. Higgins röportajında, "Şimdi daha iyiyim. Geçirdiğim bir tür hafif felçti ve bilişsel yeteneklerimi etkilemedi. Sadece basit motor yeteneklerimi etkiledi. Sol elimi artık tamamen kullanabiliyorum. Ancak, felç nedeniyle belimdeki rahatsızlıklar kötüleşti" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ise, Higgins'in hafif bir halsizlik geçirdiği ve tamamen iyileşmesinin beklendiği kaydedildi. Geçtiğimiz hafta 83 yaşına giren Cumhurbaşkanı Higgins'in hastaneden taburcu edilmesinin ardından görevlerine geri döndüğü kaydedildi.

Higgins'in ikinci döneminin gelecek yıl sona ermesi bekleniyor. - DUBLİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins Şubat Ayında Hafif Bir Felç Geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins Şubat Ayında Hafif Bir Felç Geçirdi - Son Dakika
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