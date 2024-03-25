İrlanda Dışişleri Bakanı İsrail\'in Gazze\'ye yardımları engellemesine tepki gösterdi

İrlanda Dışişleri Bakanı Micheal Martin, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik yardımları engellemesine tepki göstererek, "Açlığın bir savaş silahı olarak kullanılması uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlalidir" dedi.
İrlanda Dışişleri Bakanı Micheal Martin, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik UNRWA'nın yardımlarını engellemesine tepki gösterdi. Martin, yardımların engellenmesinin "tamamen kabul edilemez" olduğunu belirterek, "Gazze'ye insani erişim konusunda Antonio Guterres çok nettir; engellenen yardım 'ahlaki bir rezalettir'. Açlığın bir savaş silahı olarak kullanılması uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlalidir" dedi. - DUBLİN
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Artvin Şube Başkanlığınca düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, sendikaların dünyanın her yerinde iktidarları protesto ettiğini ancak Türkiye'de tam tersi bir durum olduğunu belirtti. Yalçın, Memur-Sen'in kurucu değerlerine sadık kalarak 32 yıllık sendikal mücadelesini sürdürdüğünü ve birçok kazanıma imza attıklarını ifade etti. Ayrıca, toplu sözleşme ikramiyeleri konusunda yaşanan sorunları da dile getiren Yalçın, CHP'yi protesto ettiklerini ve muhalefetin emekçinin yanında olması gerektiğini vurguladı.
Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kendisine verilen cezayı eleştirerek, bu kadar ağır bir cezanın kabul edilemeyeceğini söyledi. Koca, Ankaragücü'ne hizmet sevdasının gönlünde devam edeceğini belirtti.
Ankara'nın Sincan ilçesinde kargosunu zamanında teslim alamadığını iddia eden bir kişi, PTT şubesinin camlarını kırdı. Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, mevcut İBB yönetimini eleştirerek, İstanbul'un kaynaklarının kendi ikballeri için dağıtıldığını söyledi. Kurum, Balkanlar'ın Türkiye için önemini vurgulayarak, İstanbul'un Balkanlar'ın özet olduğunu belirtti. Ayrıca, İstanbul'un hakkının İstanbul'a teslim edileceğini ve sandıkta hesaplaşılacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul belediyesinin yatırımlarının azaldığını ve bu durumun sürdürülemez olduğunu belirtti. Yılmaz, Türkiye'nin istihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğini ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun terörün sona ermesiyle büyümeye başladığını ifade etti. Ayrıca, belediyelerin ekonomik belediyecilik anlayışıyla yaşam kalitesini artırması gerektiğini vurguladı. Yılmaz, demir yolu yatırımlarına ağırlık vereceklerini ve kayıt dışıyla mücadele edeceklerini de sözlerine ekledi.
ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında 'sus payı' ödediği suçlamasıyla hakkında açılan ceza davasının ilk duruşması 15 Nisan'da jüri seçimiyle başlayacak. Trump, davanın düşürülmesi ve ertelenmesine yönelik taleplerinin reddedilmesi üzerine duruşmanın yapılacağını belirtti. Davada mahkumiyet alması durumunda Trump'ın başkanlık seçimlerini kaybetmesine neden olabileceği endişesi dile getirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, farklı iş kollarından kadınlarla bir araya geldiği iftar programında, İstanbul İttifakı'nın Türkiye İttifakı'na dönüşeceğini ve kadınların hak ettikleri yerde olmadığını vurguladı. İmamoğlu, İBB'de kadın yönetici oranını yükselttiklerini ve kadınların iş gücüne eşit katılımını sağlamak için çaba gösterdiklerini belirtti.
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